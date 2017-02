Sequels Filmfestival: Zurück in die Zukunft

Zum ersten Mal werden in Wien im Rahmen eines Filmfestivals von 10. bis 12. Februar im Metro Kinokuturhaus, alle Spielfilme einer zusammenhängenden Filmreihe hintereinander im Kino gezeigt. Die erste Ausgabe des Sequels Filmfestivals zeigt die Filmreihen “Zurück in die Zukunft”, “Star Trek” und die “Before Sunrise“ Trilogie.



Tickets sind ab sofort im Metro Kinokulturhaus erhältlich.



Filmprogramm:



Freitag, 10.02.2017:

16.00 – 18.00 Zurück in die Zukunft I, 1985

18.10 – 20.00 Zurück in die Zukunft II, 1989

20.30 – 22.30 Zurück in die Zukunft III, 1990



Samstag, 11.02.17:

10.00 – 12.15 Star Trek I: Der Film, 1979

12.45 – 14.25 Star Trek II: Der Zorn des Kahn, 1982

15.00 – 16.45 Star Trek III: Auf der Suche nach Mr. Spock, 1984

17.30 – 19.00 Star Trek IV: Zurück in die Gegenwart, 1986

19.30 – 21.15 Star Trek V: Am Rande des Universums, 1989

21.30 – 23.30 Star Trek VI: Das unentdeckte Land, 1991

00:00 – 02:00 Star Trek VII: Treffen der Generationen, 1994

02:15 – 04.00 Star Trek VIII: Der erste Kontakt, 1996

04:15 – 06:00 Star Trek IX: Der Aufstand, 1998

06:15 – 08:15 Star Trek X: Nemesis, 2002



Sonntag, 12.02.2017:



16.05 – 17.45 Before Sunrise – Zwischenstopp in Wien, 1995

18.00 – 19.15 Before Sunset, 2004

19.45 – 21.35 Before Midnight, 2013