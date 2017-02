Tanzquartier Wien

Liquid Loft: Foreign Tongues

DO 16. FEB – SA 18. FEB

19.30 h in TQW / Halle G

Uraufführung / TQW Koproduktion



LIQUID LOFT / CHRIS HARING (AT)



Das neue Stück von Liquid Loft rückt den Akt des Sprechens ins Zentrum des choreografischen Interesses und reflektiert die Erfahrung gegenwärtigen urbanen Lebens, seine Vielstimmigkeit und Vielsprachigkeit. Die Stadt, als möglicher Lebensraum, erschafft unaufhörlich neue Sprachen, Jargons und Varianten, zugleich markiert sie täglich den Verlust, das Aussterben von Sprachidentitäten. Für Liquid Loft ist Sprache untrennbar mit Bewegung verbunden. Zeichen und Bewegungsmuster konterkarieren Tonspuren von Sprachaufnahmen und Geräuschen. Das babylonische Prinzip vielfältiger und einander überlappender Stimmen und Sprechweisen wird tänzerisch übersetzt, in zwischenmenschliche Kontaktaufnahmen und –abbrüche, die Begehrlichkeiten und Abfertigungen, zwischen denen jene Augenblicke der Nähe liegen, auf die es die Sprache auch abgesehen hat. "Foreign Tongues" ist ein Spiel mit Widersprüchen und Überraschungszusammenhängen, das unter anderem auch vorführt, wie viel man schon begreifen kann, wenn man noch gar nichts zu verstehen meint.



TANZ / CHOREOGRAFIE: Luke Baio, Stephanie Cumming, Katharina Meves, Arttu Palmio, Karin Pauer

KÜNSTLERISCHE LEITUNG / CHOREOGRAFIE, REGIE: Chris Haring

KOMPOSITION / SOUND: Andreas Berger

LICHTDESIGN / SZENOGRAFIE: Thomas Jelinek

KOSTÜM: Julia Cepp

THEORIE / TEXT: Stefan Grissemann

STAGE MANAGEMENT: Roman Harrer

FOTO UND VIDEO DOKUMENTATION: Michael Loizenbauer

INTERNATIONALE POSITIONIERUNG: Line Rousseau, A PROPIC

PRODUKTIONSLEITUNG: Marlies Pucher