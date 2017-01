Monument Trophy

NORA DRUMEVA, MATTHIAS GABL, LISA KAINZ, ANTONIA RIPPEL-STEFANSKA,

LENA SIEDER-SEMLITSCH, ELISA SCHMID, NICLAS SCHÖLER, EMIL WETTER

Ein Projekt von Skulptur und Raum und Martin Chramosta



Dienstag, 31. Jänner 2017

18:00

Othmargasse 34, 1200 Wien



Monument Trophy ist ein Projekt der Universität für angewandte Kunst, initiiert von Martin Chramosta und Skulptur und Raum.

Die Teilnehmer*innen sind Studierende verschiedener Klassen. Monument Trophy beschäftigt sich mit den vielen abstrakten Skulpturen im öffentlichen Raum Wiens.

Die meisten dieser Werke stammen aus der Periode der Nachkriegsmoderne und fristen ein unscheinbares Dasein in Parks, auf Plätzen und in Gemeindebauten.

Manchen setzt die Witterung zu, andern die mutwillige Beschädigung. Es gibt autorenlose und namenlose Skulpturen. An manchen Orten zeugt ein leerer Sockel

von verschwundenen Arbeiten. Die Teilnehmer*innen setzen sich auf Stadtwanderungen und in Beiträgen subjektiv und essayistisch mit dieser Skulpturengattung auseinander.

Wir untersuchen formale Aspekte, Standort und den historischen Kontext der Werke und prüfen die autonome, abstrakte Plastik ebenso auf ihr scheinbares Versagen

wie auch auf ihre potentielle Aktualität. Kluckyland präsentiert die Ergebnisse.