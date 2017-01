Christoph Meier: MMMMMM

Wiener Art Foundation, Galerie kunstbuero und Alexandra Grubeck Art Consulting laden ein zur Eröffnung der Ausstellung:



Christoph Meier

MMMMMM

Ausstellungsdauer: 31.01.–12.02.2017



Eröffnung: Dienstag 31. Januar 2017, 19:00 Uhr





Ausstellungsreihe #01

"moi non-moi"



„I hope that my painting has the impact of giving someone, as it did me, the feeling of his own totality, of his own separateness, of his own individuality.“ (Barnett Newman)



„The simplicity of the subject lies beyond the struggle that tear it apart and that, within man, set the „I“ [moi] against the 'non-I' [non-moi]. These struggles do not break up the unity of the ‚I', which – when purified of all that is not authentically human in it – is given to peace with itself, completes itself, closes an ans rests upon itself.“ (Emmanuel Levinas)



Nach Levinas ist das Kunstwerk ein Event, welches im Mittelpunkt der Betrachtung steht. Es erschöpft sich nicht nur im Auskundschaften der Korrelation von Subjekt und Objekt. Im Gegenteil, es entzieht es sich dieser Vorstellung total. Das Kunstwerk exponiert sich vollkommen, um das spezielle Ereignis des Selbst und des Anderen einmal mehr aus dem Vorhandenen bzw. Überkommenen zu entreissen. In dieser Hinsicht versteht sich das Kunstwerk als ein Event zwischen dem "Ich" moi und dem „Anderen" non-moi.Dieses Verhältnis spielt sich, im selben Maße, auch unter den Kunstwerken ab. Eine Endlosschleife mit vielen Bahnen und Bedeutungen. Das „Ich" moi ist vielleicht endlich und der „Andere" non-moi mag es auch sein, dennoch scheint es, dass wir in diesem Event zu recht keine andere Wahl haben. Die formale Kontingente, die das Innere und Äußere des Kunstwerkes überhaupt ausmachen, sind nicht festgelegt aber als Erscheinung verbindlich.



Die Ausstellungsreihe „moi non-moi“, welche im kunstbuero als Projekt der Wiener Art Foundation geplant ist, stellt sich der Aufgabe, dieses Event als Ausstellungsformat zu verfolgen.