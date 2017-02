Sammlung Friedrichshof Stadtraum

Ahu Dural: Artist Lecture, Finissage She Sees Nothing

Fotocredits: Maximilian Anelli-Monti

Im Rahmen der Finissage ihrer Ausstellung "She Sees Nothing" im STADTRAUM der SAMMLUNG FRIEDRICHSHOF hält Ahu Dural einen Vortrag, der Einblick gibt in ihre Arbeitsweise, ihre Methode der künstlerischen Recherche und die Einflüsse feministischer Architekturtheorie auf ihre Arbeit.



Ahu Dural wurde 1984 in Berlin geboren und lebt in Berlin und Wien, wo sie an der Akademie der Bildenden Künste bei Monica Bonvicini Performative Kunst und Bildhauerei studiert hat. Neben ihrer Ausstellung im Stadtraum war sie unter anderen in der Gruppenausstellungen „Ein Anderes Land / Bir Başka Ülke“ im VBKÖ in Wien vertreten und wurde mit dem Gustav-Peichl-Preis für Architekturzeichnung 2016 ausgezeichnet.

Inspiration für ihre Raumkonzepte, Zeichnungen, Collagen und Objekte findet die Künstlerin in der Reflexion über Werke der Architektinnen und Designerinnen Eileen Gray, Charlotte Perriand und Jeanette Laverrière, sowie in einer künstlerischen Arbeitsweise, die sich auf sinnlicher und haptischer Ebene erfahrbar macht.



Kuratiert von Marie Oucherif