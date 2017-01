Salon JAspern, Hannah-Arendt-Platz 10, 1220 Wien

Offene Burg: Stadt.Recherchen in Aspern Seestadt #3

31.01.2017 19:00h



Das Burgtheater kommt die Seestadt und lädt alle SeestädterInnen ein, die großen Themen, die auf der Burgtheaterbühne verhandelt werden, in gemeinsamen Workshops neu zu interpretieren: BurgschaupielerInnen werden vor Ort dabei sein und die Workshops phasenweise begleiten.



Es geht dabei um Familie, Rache, Krieg, Gesetzgebung und Demokratie, diese Themen berühren uns im Leben und auf der Bühne. Wir wollen hören, was Sie dazu denken!



Jeder/jede ist eingeladen mitzumachen, ob jung oder alt, schon lange hier lebend oder frisch angekommen. Schaffen wir gemeinsam eine Plattform für Kreativität und Fantasie.



Spielen Sie zum Beispiel gerne Theater oder machen Sie Musik? Tanzen Sie gerne, fotografieren Sie, drehen Sie Smartphone-Videos oder bloggen Sie? Beiträge aller Art sind gefragt.



Im Juni 2017 verwandelt sich dann das Burgtheater in die "offene Burg"! Sie können die Ergebnisse Ihrer Arbeit präsentieren, gemeinsam mit Ihren Mitbürger*innen aus Floridsdorf und der Donaustadt, wo das "Offene Burg"-Projekt "Stadt.Recherchen" über die gesamte Spielzeit 2016/17 stattfindet.



Am 31.1. können Sie bei der Infoveranstaltung mehr erfahren. Dauer ca 1,5 Stunde, Kinder willkommen.



Die Stadt.Recherchen werden in Kooperation mit dem https://www.facebook.com/seelabvienna/ durchgeführt.



Falls Sie Interesse haben, an diesem Tag aber keine Zeit, dann schreiben Sie bitte an: offeneburg@burgtheater.at.