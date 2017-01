Herbert Hofer: multiple collapses

In multiple collapses thematisiert Herbert Hofer den menschlichen Körper und dessen Umgebung. Sein forschender Umgang mit Skulptur, Fotografie und Performance verdeutlicht eine Ablehnung des Kunstobjektes als abgeschlossene Struktur. Die scharfen Kanten seiner Skulpturen durchschneiden den Bildraum 07 und schieben sich zwischen den Betrachter und den dahinterliegenden Möglichkeiten. Überschattet von Geräuschen aus einer Videoarbeit durchzieht die Arbeiten eine latente Bedrohlichkeit, die Herbert Hofer als Spannung zwischen dem was visualisiert wird und dem was ungesehen bleibt, in den Vordergrund seiner Konzeption rückt.