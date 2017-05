Sophie Schasiepen - Österr. Anthropologiegeschichte & der Handel mit menschlichen Überresten

Europäische anthropologische Sammlungen stehen schon lange in der Kritik. Doch scheint die Diskussion hierzulande kaum über das meist akademische Fachpublikum hinauszugehen. Verhandlungen um menschliche Überreste in Sammlungen machen die weitreichenden gesellschaftspolitischen Dimensionen und Fragen nach sozialer Gerechtigkeit in den Debatten greifbarer.



Sophie Schasiepen hat ihr Studium an der Akademie der bildenden Künste Wien 2013 abgeschlossen. Sie war Mitarbeiterin im künstlerischen Forschungsprojekt „Utopian Pulse – Flares in the Darkroom“ (FWF AR 183-G21). 2015/2016 forschte sie als Marietta-Blau-Stipendiatin in Südafrika zur Repatriierung von Klaas und Trooi Pienaar. Derzeit ist sie IFK_Junior Fellow.