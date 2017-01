Festival Review Präsentation & window gallery opening

Fotocredits: Christoph Panzer

Das VIENNA DESIGN OFFICE lädt am 31. Januar 2017 zur Präsentation der Festival-Review 2016 sowie zum ersten window gallery opening 2017!



Review Präsentation

VIENNA DESIGN WEEK 2016



window gallery

Die Maschine – Plastilincollagen

von Schuberth und Schuberth

Architektur und Innenarchitektur



Eröffnung am 31. Januar 2017



In der Ausstellung mit dem Titel "Die Maschine – Plastilincollagen" bezieht sich das Wiener Architekturduo Schuberth und Schuberth auf die im Jahr 1909 entstandene dystopische Kurzgeschichte "The Machine Stops" von E.M. Forster, die von Philipp Schmoetten neu ins Deutsche übersetzt wurde und im Letter P Verlag erschienen ist. Für diese Ausgabe des Buches entwarfen die Architekten illustrierende Plastilincollagen, die in der window gallery des VIENNA DESIGN OFFICE präsentiert werden. Das Gebäude von Jean Nouvel korrespondiert dabei mit den in der Kurzgeschichte beschriebenen und in den Plastilincollagen aufgegriffenen ästhetischen Merkmalen der Maschine.



Die Geschwister Schuberth und Schuberth gründeten 2005 in Wien das gemeinsame Büro. Mit einem Team aus 10 Personen entwerfen, planen und konzipieren sie heute in allen Bereichen der Gestaltung. Das Tätigkeitsfeld reicht von klassischer Architektur, Innenraumgestaltung und Möbeldesign bis hin zur Ausstellungsbeteiligungen.