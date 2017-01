Filmvortrag: "Sonderfahrt" mit Michael Mauracher

Der zwischen 1975 und 1978 entstandene Film Sonderfahrt nimmt nicht nur im Frühwerk der beiden Künstler Peter Dressler und Franz Zadrazil eine wichtige Rolle ein. Er kann durchaus auch als prototypisches Beispiel für die sich neu formierende Filmkunstszene in Österreich mit ihren erweiterten Möglichkeiten der Förderung durch Staat und Fernsehen in den 1970er Jahren gesehen werden. Als Spielfilm konzipiert, wurde Sonderfahrt zwar auf einigen Filmfestival in prominenter Nachbarschaft diskutiert, aber in Ermangelung eines Vertriebs bis heute sporadisch und nur im Zusammenhang mit Werkschauen der beiden Künstler gezeigt. Die Letztfassung von Peter Dressler aus dem Jahr 2012 ist nur als DVD verfügbar und ist als digitale Projektion in der Ausstellung im KUNST HAUS WIEN nun zum ersten Mal zu sehen. Im Vortrag wird das „Making of“ des Films im Zentrum stehen. Dabei werden Originaldokumente aus dem Nachlass von Peter Dressler, Konzepte, Skizzenbücher und Drehpläne vorgestellt sowie Ausschnitte aus der Originalfassung, in der noch Der Dritte Mann von Carol Reed als Pate stand, in einer VHS-Projektion vorgeführt. Auszüge aus dem 16mm Originalmaterial soll in der authentischen Filmprojektion die wichtige Frage nach der verschiedenartigen Materialität von Analogfilm aufwerfen.



Eintritt frei, begrenzte Teilnehmerzahl, um verbindliche Anmeldung unter anmeldung@kunsthauswien.com wird gebeten