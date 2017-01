Publizieren zwischen Design und Kuratieren

Fotocredits: Salon für Kunstbuch

Gäste im Salon: Saul Marcadent und Giacomo Covacich



Moderation: Elke Gaugele und Simonetta Ferfoglia



Eine Veranstaltung in Kooperation mit der Akademie der bildenden Künste Wien



Giacomo Covacich und Saul Marcadent befassen sich von Venedig aus mit unabhängigen Publikationen und Magazinen an der Grenze zwischen Kunst, Mode, Architektur und Research, die gleichzeitig Repräsentationsraum für künstlerische Arbeiten und selbst eigenständige künstlerische Projekte sind. Abseits der Biennale-Konjunkturen aktivieren sie - der eine als Betreiber von 'bruno' Bookstore, Verlag und Graphikstudio, der andere als Kurator und Forscher - die In-Beziehung-Setzung von editorialen und künstlerischen Herangehensweisen und verfolgen in Ausstellungsprojekten Strategien der Verräumlichung. Mit 'bruno' hat sich ein für die vor Ort operative Community relevanter, kontinuierlicher Produktions- und Rezeptionsbezug etabliert, in dem dem Publizieren ein zentraler Stellenwert zukommt.



Editing vs Curating, Displaying vs Exhibiting. Einige der jeweils aktuellen Projeke werden vorgestellt: Giacomo Covacich zu 'new bruno' - ein neuer Raum, die Publikationsserie 'Carte Blanche' u/o das Buchprojekt 'Models'; Saul Marcadent kontextualisiert Archivfunde aus seiner jetzigen Recherche zu 'A Magazine Curated By' und 'Visionaire'.





bruno

ist eine Buchhandlung und ein Verlag mit Sitz in Venedig, wurde 2013 von Andrea Codolo und Giacomo Covacich gegründet und betreibt Editorial Consulting, Graphic Design und Art Direction, meist für Kunst- und Designprojekte. Weiters fungiert 'bruno' als Raum für Buchpräsentationen und Ausstellungen.

http://www.b-r-u-n-o.it



Saul Marcadent

ist Kurator, Forscher an der Universität Iuav Venedig - Designwissenschaften/Modedesign und unterrichtet dort im Master-Lehrgang Fotografie. Zu seinen Forschungsinteressen gehört das Verhältnis von Publizieren, Mode und visueller Kultur. Seine eigenen Aktivitäten in Publikations- und Ausstellungsprojekten dienen ihm auch als Research Tool.

www.about.me/saulmarcadent