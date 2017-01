Architekturwettbewerbe - Gastvorträge

In der Vortragsreihe „Architekturwettbewerbe“, veranstaltet von der Abteilung Gebäudelehre und Entwerfen, sprechen und diskutieren ArchitektInnen, JurorInnen, ExpertInnen und InitiatorInnen über Vorteile und Nachteile von Architekturwettbewerben, ihre unterschiedlichen Arbeitsweisen, Erfahrungen und Strategien, und geben dabei Einblick in die Prozesse im Hintergrund.



Am Montag, 23.01.2017 sprechen und diskutieren ab 19.00h



Ernst Beneder, Beneder Fischer Architekten

Thomas Hasler, Staufer & Hasler Architekten

András Pálffy, Jabornegg & Pálffy Architekten



Moderation: Thomas Amann