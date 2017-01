Galerie Lisa Kandlhofer

Performance Karl Karner & Linda Samaraweerová

Fotocredits: BELZU, 2016

Performance von KARL KARNER und LINDA SAMARAWEEROVĀ

Im Rahmen der Ausstellung KARL KARNER Spiel Gerade Höllentor



Karl Karner arbeitet in den verschiedensten Sparten der Kunst. Bronze- und Aluminiumskulpturen und aufwendige installative Arbeiten zählen ebenso zu seinen Medien wie Performances, die er gemeinsam mit der Tänzerin Linda Samaraweerová realisiert. In seiner Arbeit interessieren ihn Aspekte der Körperwahrnehmung und Körperlichkeit, die er nicht nur auf den menschlichen Körper bezieht, sondern auch mit Objekt, Materialität und Raum in Verbindung bringt.



Zur Performance:

In ihren installativ-performativen Choreografien verändern Karner/Samaraweerová das Koordinatensystem von Zeit und Raum, den Instrumenten unserer Selbstverortung. Jedoch nur soweit, dass einzelne Handlungsstränge einzelnen Formen oder Objektteilen noch zuzuordnen sind. Der Versuch diese Einzelteile in einen linearen Zusammenhang zu bringen, Metaphern zu deuten oder moralische Kriterien anzuwenden, führt ins Leere. Schließlich wird klar, dass wir ohne diese Ordnungsinstrumentarien verloren sind, weil eine leichte Veränderung der Wahrnehmungszusammenhänge uns bereits verunsichert.

Cornelia Offergeld