Die Lange Nacht des Sex

Das letzte Wochenende von „Sex in Wien“ startet mit einem besonderen Highlight: Am Freitag, 20. Jänner findet im Wien Museum die „Lange Nacht des Sex“ statt. Lesungen, Performances, Präsentationen und Aktionen zum Thema bieten ein abwechslungsreiches Programm von lustvoll bis kritisch.



Für den musikalischen Rahmen sorgt das Trio Lepschi mit vielen zweideutigen, aber feinen Wienerliedern. Die große Lucy McEvilübernimmt die Moderation. Auf die Bühne bitten wir u.a. Personen, die zur Ausstellung beigetragen haben und führen kurze Hintergrundgespräche: Eva van Rahden von SOPHIE, dem Bildungsraum für Prostituierte, bringt Polizeianzeigen gegen Sexarbeiterinnen mit. Zum selben Thema befragen wir dann den Kriminalisten Max Edelbacher. Klaus Pichler erzählt von den Begegnungen während seiner Fotoserie zu den Wiener Sexorten. Was es dazu in der Statistik der Stadt Wien gibt, zeigt Klemens Himpele. Stefan Kühne liest aus dem Goldenen Buch der Liebe. Wir berichten über Tinder Nightmares, Mieze Medusa, Klaus Nüchtern, Teresa Präauer, Tex Rubinowitz und Stefan Slupetzky lesen ihre Lieblingssexszenen. Mit Ulli Gladik sprechen wir über ihren Kurzfilm „Was machen Sie nach dem Sex?“. In die Nacht verabschieden wir uns dann mit einer Auswahl aus Hermes Phettbergs Predigtdienst.