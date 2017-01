Artlounge im STRABAG Haus, Donau-City-Straße 9, 1220 Wien

Aldo Giannotti: Godspeed You! Architecture

26.01.2017 18:00h



Fotocredits: "Mobile Architecture", Tusche auf Papier, 2016

DONNERSTAG, 26.01.2016, 18 – 21 Uhr



Begrüßung: Reinhard Kerschner, Vorstand STRABAG AG, 18.30 Uhr

Zur Ausstellung: Elsy Lahner, Kuratorin Albertina



„Die Phantasie des Künstlers ist eine Welt der Möglichkeiten, die zu verwirklichen keinem Werk je gelingen wird“. Diese Worte von Italo Calvino treffen auf Aldo Giannotti durchaus zu. Vielmehr als um das Werk scheint es ihm in der Tat um das Wirken zu gehen, um das Einwirken und Auswirken von Ideen – oder noch besser: um die Wirksamkeit und Wirklichkeit von Möglichkeiten. Seine Zeichnungen dienen als Anleitung zur Erkundung sozialplastischer Konzepte, die mittels performativer Ausführung, Installation oder skulpturaler Gestaltung auf Widerständigkeit und Potential geprüft werden. Im Mittelpunkt stehen dabei immer die Beziehung von Menschen mit ihrer Umgebung sowie die physische und symbolische Infrastruktur des sozialen Raums.



Bei der Ausstellung in der STRABAG Artlounge übt sich Giannottis Möglichkeitssinn am Thema der Architektur im weitesten Sinne. Vertraute architektonische Konzepte werden ad absurdum geführt, in ihrer Selbstverständlichkeit erschüttert und buchstäblich auf den Kopf gestellt. Insofern liefert der Ausstellungstitel Godspeed You! Architecture, der zugleich als Segenswunsch und ironische Warnung zu verstehen ist, einen wichtigen Hinweis darauf, was hier auf dem Spiel steht: Möge die Idee der Architektur zwischen wirklichen Möglichkeiten und möglichen Wirklichkeiten hin- und hergezogen werden, ohne dabei ganz abhanden zu kommen.



Aldo Giannotti (IT) lebt und arbeitet seit 2000 in Wien. Seine jüngsten Projekte wurden in namhaften Institutionen (Lentos Kunstmuseum Linz, Kunsthaus Graz, Albertina, MUSA) sowie im öffentlichen Raum (KÖR) gezeigt.