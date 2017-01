Vlado Martek and Sinisa Labrovic

VLADO MARTEK | Preparation for Art

&

SINIŠA LABROVIĆ | Artist selling his Skin

21.1.-11.3.2017



Vernissage & Performance: Samstag, 21. Jänner um 18 Uhr



Die kroatischen Konzeptkünstler Vlado Martek und Sinisa Labrovic, hinterfragen in ihrer ersten Einzelausstellung in der Galerie Michaela Stock welches Potenzial in einem Kunstwerk stecken könnte. Das kann bis zur Dekonstruktion des Kunstwerkes führen und dabei wird das Bildmedium selbst hinterfragt und das Interesse gilt nicht dem Kunstwerk selbst, sondern dem Prozess der Bildfindung und was nach der Produktion eines Kunstwerks passiert.



Die in den Ausstellungen gezeigten Arbeiten sind geprägt von einer Konstruktion einer „Kommunikation“ zwischen den verschiedenen Bestandteilen. Es zeigt sich eine Binnenstruktur einer Erzählung über die Wirklichkeit, die wiederum als externer Dialog zwischen Objekt und Betrachter rezipiert wird. Die Sprache kann als konstituierendes Element der Weltwahrnehmung begriffen werden.



Geschichtliche, politische und kulturelle Aspekte sind die Ausgangspunkte der konzeptuellen und performativen Installationen, die meistens ephemere und vergängliche Materialien benutzen.