RaumD / Q21

Subotron arcademy meets BuK: Games und Literatur

Fotocredits: Bild von Thomas Böhm (Hrsg.) “New Level – Computerspiele und Literatur” ISBN: 978-3-8493-0360-0

Vortrag und Panel über das Verhältnis von Spiel und Literatur unter transmedialen Gesichtspunkten. Wie können Games und Literatur künstlerisch und wirtschaftlich voneinander profitieren?



Prof. Dr. Gundolf S. Freyermuth

Direktor Cologne Game Lab



Ende der 1980er Jahre entwickelten digitale Spiele ihren so genannten „Film-Neid“ und begannen, nach fotorealistisch anmutender Bildlichkeit zu streben. Bis dahin aber hatten sich Games vor allem am Vorbild der Literatur orientiert: vom legendären SpaceWar!-Spiel (1962), das von E.E. Smiths Science-Fiction-Romanen inspiriert war, bis zum Genre der Text Adventures, das in den 1970er Jahren entstand und fast ein Jahrzehnt lang die auch am Markt erfolgreichsten Games produzierte.

Prof. Freyermuths Impulsvortrag wird das Verhältnis von Spiel und Literatur unter intermedialen bzw. transmedialen Gesichtspunkten beleuchten. Zum Ersten skizziert er die Geschichte der Beeinflussung digitaler Spiele durch die Literatur und zum Zweiten die umgekehrte Geschichte der Beeinflussung literarischer Produktion durch analoge wie digitale Spiele. Zum Dritten fragt er, wie sich die historisch gewachsene Wechselbeziehung der beiden Medien unter den Bedingungen digitaler, d.h. transmedialer Produktion fortsetzt bzw. in kreativer Kollaboration verändern und vertiefen lässt – inwiefern also Games und Literatur künstlerisch wie wirtschaftlich voneinander profitieren (können).



Panel mit



Cornelia Travnicek (Autorin)

Jorghi Poll (Verleger Edition Atelier)

Mateusz Gorecki (Game Developer Rarebyte)



Moderation: Robert Glashüttner (ORF/FM4)





Please note: The event will be held in German.





Biographien



Prof. Dr. Gundolf S. Freyermuth ist Gründungsdirektor des Cologne Game Lab der TH Köln und lehrt dort Media and Game Studies. Er studierte Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft an der FU Berlin und promovierte über die mediale Digitalisierung. Vor seiner wissenschaftlichen Tätigkeit arbeitete er als freier Autor und publizierte zahlreiche Sachbücher und Romane. Zuletzt erschien von ihm "Games | Game Design | Game Studies. Eine Einführung" (2015, deutsch und englisch).



Cornelia Travnicek, geb. 1987, lebt in Niederösterreich. Sie studierte an der Universität Wien Sinologie und Informatik und arbeitet Teilzeit als Researcher in einem Zentrum für Virtual Reality und Visualisierung. Für ihre literarischen Arbeiten wurde sie vielfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Publikumspreis bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt (Bachmannpreis). Ihre Werke wurden in über acht Sprachen übersetzt, darunter Englisch, Japanisch und Spanisch. Ihr Debut “Chucks” wurde 2015 verfilmt. Cornelia Travniceks neuester Roman “Junge Hunde” erschien 2015 bei DVA.



Jorghi Poll, geb. 1978, Gründer, Verleger und Leiter und des Theaterverlags gleichzeit Verlagtheater von 2009-2012. Von 2012 an Verleger, Grafiker und Leiter des Wiener Verlags Edition Atelier.



Mateusz Gorecki studierte Digitale Kunst an der Universität für angewandte Kunst in Wien. Im Jahr 2006, noch während seines Studiums, gründete er mit Freunden die Firma Rarebyte. Seither war er an der Entwicklung von mehr als 30 Spielen beteiligt, die auf diversen Plattformen erschienen sind. Wenn er nicht gerade an einem Projekt arbeitet, frönt er enthusiastisch der Analyse des Spielemarkts oder genießt ein spannendes Buch auf der Couch.