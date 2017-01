Ujhelji / Genser & Kuratorinnenführung

Fotocredits: Kristian Ujhelji

18:00 Ujhelji / Genser

mumok Bibliothek



Etymorphe Theorie von Kristian Ujhelji ist eine Untersuchung von Strukturen, Zellen und Texturen im abstrakten, künstlerischen Sinn. Das originalgrafische Künstlerbuch wurde in einer Auflage von nur sieben Exemplaren manuell auf einer Presse in Alugrafie gedruckt und vom Künstler selbst gebunden.



Als Vorlage für sein 2016 erschienenes Künstlerbuch überarbeitet Stephan Genser einen Ausstellungskatalog der amerikanische Künstlerin Sherrie Levine, deren Arbeit selbst der Appropriation Art zugeschrieben wird. Diese Form der doppelten Aneignung bezeichnet der Künstler als Repropriation Art



Stephan Genser und Kristian Ujhelji studieren an der Universität für Angewandte Kunst in Wien in der Klasse Grafik | Druckgrafik bei Jan Svenungsson



Eintritt frei





19:00

Kurator_innenführung

Július Koller. One Man Anti Show



Kurator_innenführung durch die Ausstellung Július Koller. One Man Anti Show



Mit Daniel Grúň, Kathrin Rhomberg und Georg Schöllhammer