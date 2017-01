Klub Irrko Space Night, Ganglbauergasse 36/1, 1160 Wien

Walter Manoschek: Dann bin ich ja ein Mörder

22.01.2017 19:00h



Walter Manoschek: „Dann bin ich ja ein Mörder!“

Adolf Storms und das Massaker an Juden in Deutsch Schützen

Dokumentarfilm, 68 Minuten



Präsentation des Films mit anschließender Diskussion mit dem Filmemacher.

Elfriede Jelinek: "Ich finde diesen Film großartig, vor allem weil er so sachlich ist.“



Walter Manoschek ist Professor für Politikwissenschaft an der Uni Wien und forscht seit vielen Jahren zu Holocaust, Nationalsozialismus und Vergangenheitspolitik.