Sotheby´s Wien

Artist Quarterly presents Nikolaus Gansterer: Ephemeral Coherences

Sotheby´s Artist Quarterly präsentiert Nikolaus Gansterer 'Ephemeral Coherences'



Vernissage: Donnerstag, 19. Jänner 2017, 17-20 Uhr



Die Ausstellung kann ab 20. Jänner bis Ende März 2017 Montag - Freitag von 9-17 Uhr besucht werden.



Zur Ausstellung:

Erkennen und Benennen, Erinnern und Vergessen, Artikulieren und Re-artikulieren spielen eine wesentliche Rolle in der Konstruktion unserer eigenen Identität. Diese fundamentalen und flüchtigen Phänomene in Bezug auf unser Eingebettet-sein in der Um-Welt sind Kernthemen des künstlerischen Schaffens von Nikolaus Gansterer.

In seinen Arbeiten setzt sich der in Wien lebende Künstler mit Visualisierungsformen von komplexen Wahrnehmungsvorgängen auseinander und entwickelt daraus Denkfiguren – eine mehrdimensionale Kartografie von mentalen Abläufen und sozialen Räumen.



An Hand von Notizen, skizzenartigen Diagrammen auf Papier oder großformatigen Kreidezeichnungen auf schwarzen Tafeln spürt Gansterer den situativen Wechselwirkungen zwischen Zeichnen, Denken und Handeln nach und erweitert die Linie in den Raum. Er untersucht darin verschiedene Zeichensysteme auf ihre Eignung diese in ein künstlerisches Umfeld zu übertragen und mit neuen Bedeutungen aufzuladen.



Die heutige Wissenschaft dringt ähnlich wie die zeitgenössische Kunst in Bereiche von höchst dynamisch-paradoxen Im-/Materialitäten vor. Nicht die Dinge selbst, sondern das wechselhafte Verhältnis der Dinge und Menschen zueinander, der relationale und mediale Zwischenraum ist zum Gegenstand der Untersuchungen geworden. Hier setzt Nikolaus Gansterer konsequenterweise seinen Stift an und schafft poetische Notationen des Augenblicks durch die ephemere Kohärenzen aufblitzen.



Nikolaus Gansterer beschäftigt sich in seinen transmedialen Arbeiten – in Form von Zeichnungen, Performances sowie Installationen – mit der Übersetzbarkeit wissenschaftlicher Zugänge in ein künstlerisches Umfeld und vice versa und legt dadurch immanente Vernetzungsstrukturen frei.

Durch ein konsequentes Kombinieren von Methoden und Settings aus beiden Bereichen gelingt es ihm überraschende Verbindungen aufzuzeigen, die allesamt die Grenzen zwischen Natur und Kultur, Kunst und Philosophie hinterfragen.



www.gansterer.org



Nikolaus Gansterer wird von der Galerie Marie-Laure Fleisch in Brüssel/Rom vertreten