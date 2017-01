Raw Matters - Ein ungeschliffener Tanz und Performance Abend

Liebe Freunde!

Raw Matters startet mit frischem Schwung und altem Charme ins neue Jahr. Wir freuen uns am Montag, 16.01.2017 im Schikaneder Kino wieder folgende KünstlerInnen mit Experimenten und unfertigen Arbeitsprozessen auf der kleinen Bühne zu begrüßen:



Andrea Nagl und Markus Wintersberger- Meet the Family: Spiderman´s Christmas Holidays

Gabi Coura - An Artist Should Not Steal Ideas from Other Artists

Anne Glassner und Monika Rabofsky mit Hartwig Hermann, Nicole Krenn, Karin Diaz, Patricia Bustos, Barbara Pfeiffer, Fred Riegler, Lena Saukerl - Vocal Naps

Ma.men - Stocking



Im Anschluss an die Performances sind Alle eingeladen sich bei Köstlichkeiten zubereitet von Eva-Maria Schaller mit den KünstlerInnen auszutauschen!



EINTRITT: freiwillige Spende (VORSCHLAG: 7 Euro)



Raw Matters wird unterstützt von der MA7 - Kulturabteilung der Stadt Wien