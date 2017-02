Theater im Bahnhof: ZU GAST im brut – Ein Talkshowkonzentrat mit Pia Hierzegger & Gästen

Fotocredits: Johannes Gellner

„Bist du politisch? Wenn du die Zeit zurückdrehen könntest, würdest du alles genauso machen? Wofür lohnt es sich zu kämpfen?“



Ein Gast, zwei Tische, 110 Fragen. Eine herzliche, aber gnadenlose Interviewerin gibt Einblick in die Mentalität eines Landes. Bereits zum fünften Mal fühlt Pia Hierzegger vom Grazer Theater im Bahnhof unterschiedlichen Persönlichkeiten der Stadt in halbstündigen Interviews auf den Zahn. Die Gäste beantworten nach dem Zufallsprinzip ausgewählte Fragen, die von der aktuellen politischen Situation bis hin zu persönlichen Themen reichen. Jeden Abend entfaltet sich so ein Reigen höchst unterschiedlicher Einblicke, Sichtweisen und Standpunkte. Jeder Abend folgt lose einem Thema, das über die Miniporträts der einzelnen Personen greifbar und aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet wird.



Der untrügliche Sinn für Situationskomik und die charmant-unerbittlichen Fragen der Interviewerin sorgen nicht nur für die eine oder andere Irritation, sie zeichnen zudem ein intimes Porträt der Interviewten. Es geht nicht darum, aufzudecken oder bloßzustellen. Vielmehr soll das Publikum an einer Welt teilhaben, die ihm oft verborgen bleibt: die der PolitikerInnen und HausbesetzerInnen, FrühaufsteherInnen und Nachteulen, Einheimischen und Zugezogenen, Besser- und Schlechterverdienenden. Die Fragen sind mitunter banal, oft überraschend, aber gerade deshalb umso schwieriger zu beantworten. Nach einer halben Stunde läutet der Wecker – dann ist Schluss!



Das Grazer Theater im Bahnhof versteht sich als zeitgenössisches Volkstheater und setzt sich mit der österreichischen Identität zwischen Tradition und Pop auseinander. Im brut war das größte professionelle freie Theaterensemble Österreichs regelmäßig zu Gast, zuletzt mit der Produktion AUFRÄUMEN.