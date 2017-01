Takaharu Tezuka: The best kindergarten you’ve ever seen

Für PädagogInnen und alle Interessierten

Vortag im ZOOM Kindermuseum



Architektur kann die Welt verändern. Und das beginnt oft im Kleinen. Der renommierte japanische Architekt Takaharu Tezuka ist überzeugt davon, dass Kinder nur lernen können, mit ihrem Körper umzugehen, wenn sie auch Gefahren meistern dürfen. Der von ihm entworfene Kindergarten in Fuji (Japan) erfüllt genau das: Auf einem großen ovalen Dach laufen die Kinder herum. Unter dem Dach befinden sich die lichtdurchfluteten Räumlichkeiten, die alle mit Blick in die Natur ausgerichtet sind. Das Dach wird von riesigen Bäumen durchwachsenen, auf denen die Kinder klettern und ihre Körperbeherrschung trainieren können.

Takaharu Tezuka wird in seinem kurzen Vortrag im ZOOM sein Kindergartenprojekt vorstellen und steht danach für eine Diskussion mit dem Publikum zur Verfügung.



Biographie:

1964 geboren in Tokyo (Japan)

Architektur-Studium am Musashi Institute of Technology (Tokyo, Japan) und an der University of Pennsylvania (USA)

1990-1994 Richard Rogers Partnership Ltd. (London, GB)

1994 Gründung von TEZUKA architects gemeinsam mit Yui Tezuka

2005/06 Gastprofessor an der Internationalen Sommerakademie für bildende Kunst Salzburg

seit 2009 Professor an der Tokyo City University

2016/17 Gastprofessor an der TU Wien (Institut für Architektur und Entwerfen – Abteilung für Gebäudelehre und Entwerfen)



Vortrag und Diskussion in englischer Sprache!

Eintritt frei!