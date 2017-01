Kunst Haus Wien

Fototalk mit Leo Kandl

Fotocredits: Peter Dressler, Mit großem Interesse, 1980er, © Fotohof Archiv

im Rahmen der Ausstellung "Peter Dressler - Wiener Gold"

Mittwoch, 18.1.2017, pünktlich um 18h



Gerald Matt spricht mit Leo Kandl, dem Grandseigneur der österreichischen Fotografie über seine Freundschaft und Zusammenarbeit mit Peter Dressler, die Poesie des Alltags, über Fotografie, Kunst und Leben. Kandl studierte an der Akademie der bildenden Künste in Wien und begann sich in den frühen 1970ern für Fotografie zu interessieren. Leo Kandl gehört heute mit seinen respektvollen und präzisen fotografischen Milieustudien zu den wichtigsten Österreichischen Fotokünstlern. Seine einfühlsamen Porträts von Menschen, Kleidern und Städten wurden 2014 mit dem renommierten Breicha-Preis für Fotokunst geehrt.



Eintritt frei, Begrenzte Teilnehmerzahl, um verbindliche Anmeldung unter anmeldung@kunsthauswien.com wird gebeten