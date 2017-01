Curator in Residence: Judith Staines

Im Januar ist das Kuratorenduo Jade Niklai und Yasmine Ostendorf zu Gast. Sie erarbeiten in Interviews mit visionären KünstlerInnen und Kreativen Strategien zur Nachhaltigkeit rund um die Themenkreise Umweltverschmutzung, Klimawandel, Ressourcenverknappung und Biodiversität. Ziel ist es, neue künstlerische Perspektiven in der internationalen Nachhaltigkeitsdebatte sichtbar zu machen und das Vermächtnis des Künstlers Hundertwassers neu zu kontextualisieren. Jade Niklai und Yasmine Ostendorf laden zu öffentlichen Reading Groups in der Dachwohnung von Freidensreich Hundertwasser.



In englischer Sprache, Anmeldung unter anmeldung@kunsthauswien.com wird erbeten.



11. Januar 2017

Special Guest Judith Staines, Cultural Consultant, London

Thema: John Berger on Walls, Books and Storytelling



Ort: Hundertwasser Dachwohnung im KUNST HAUS WIEN

Eingang über den Hof, Weißgerberlände 16, 1030 Wien



Einlass ab 17:30, Veranstaltungen starten um 18 Uhr