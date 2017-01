Das Glas der Architekten. Wien 1900–1937

MAK-AUSSTELLUNGSHALLE

Eine Kooperation des MAK und von LE STANZE DEL VETRO



Die Ausstellung Das Glas der Architekten. Wien 1900–1937 zeigt nach der erfolgreichen Präsentation in den Räumlichkeiten von LE STANZE DEL VETRO in Venedig 2016 erstmals in Wien eine Gesamtschau von über 300 Gläsern aus der Periode, großteils aus der Sammlung des MAK, die Architekten der Wiener Moderne als Glasentwerfer in Form und Technik wesentlich mitbestimmten. Eine Gruppe junger Architekten – Studenten der Wiener Akademie der bildenden Künste unter Otto Wagner, der Kunstgewerbeschule und der Technischen Universität – entwickelte ein besonderes Interesse an der Formgebung von Glas. Der Kontakt mit in Wien etablierten Glasmanufakturen wie E. Bakalowits & Söhne und J. & L. Lobmeyr sowie mit Reformkunstbewegungen wie der Vereinigung Bildender Künstler Österreichs – Wiener Secession, der Wiener Werkstätte oder dem Österreichischen Werkbund sicherte die Realisierung radikal neuer Formkonzepte durch Produzenten wie Johann Loetz Witwe. Heute weltbekannte Protagonisten der Wiener Moderne wie Josef Hoffmann (1870–1956), Koloman Moser (1868–1918), Joseph Maria Olbrich (1867–1908), Leopold Bauer (1872–1938), Otto Prutscher (1880–1949), Oskar Strnad (1879–1935), Oswald Haerdtl (1899–1959) und Adolf Loos (1870–1933) lancierten bahnbrechend neue Entwürfe für Zier- und Gebrauchsglas. Glas in Wien wurde in dieser Periode zum Material der Moderne. Wiener Kunstglas nach Architektenentwurf wurde zu einem fixen Bestandteil und einem Markenzeichen im Sortiment der Wiener Werkstätte sowie in den wichtigen Reformkunstausstellungen, von der VIII. Secessionsausstellung in Wien 1900 über die Werkbundausstellung in Köln 1914 bis zur Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes in Paris 1925.



Kurator: Rainald Franz, Kustode MAK-Sammlung Glas und Keramik



Eröffnung

Zur Ausstellung

Christoph Thun-Hohenstein, Generaldirektor, MAK

Rainald Franz, Kustode MAK-Sammlung Glas und Keramik