Semper Depot

Akademie Auktion 2017

Ort | Akademie der bildenden Künste Wien, Atelierhaus, Lehargasse 6, 1060 Wien, Prospekthof



Die Akademie Auktion 2017 steht unter dem Ehrenschutz von Margit Fischer.



Eine Benefizauktion im Rahmen des Rundgangs vom 19. - 22. 01.2017 der Akademie der bildenden Künste Wien.



Zugunsten von Studierenden, die aufgrund ihres Hintergrunds als Asylwerber_innen oder aufgrund ihrer sozialen Situation erschwerte Lebensbedingungen vorfinden, veranstaltet die Akademie der bildenden Künste Wien unter dem Ehrenschutz von Margit Fischer und in Kooperation mit dem Dorotheum die jährliche Akademie Auktion im Rahmen des Rundgangs 2017.



Dank der Auktion kann die Akademie diese Studierenden in Form von Stipendien und sozialen Förderungsmaßnahmen unterstützen.

Ein Drittel der Erlöse kommt dem Verein tralalobe zugute, der sowohl unbegleitete minderjährige Flüchtlinge als auch junge Erwachsene in betreuten Tralalobe Häusern und Wohngemeinschaften unterstützt. tralalobe ermöglicht jungen Asylwerber_innen, die ohne Familie aus ihrer Heimat geflohen sind, ein sowohl altersgerechtes als auch selbstständiges Leben in der österreichischen Gesellschaft.



Darüber hinaus ermöglichen die Erlöse der Auktion ein Artist-in-Residence Programm, das die Akademie für Künstler_innen aus sogenannten Drittstaaten ins Leben gerufen hat und in Kooperation mit magdas Hotel durchführt.



Das Rektorat der Akademie der bildenden Künste Wien bedankt sich bei allen unterstützenden Künstler_innen für die großzügige Überlassung eines Werkes zur Versteigerung. Außerdem danken wir allen Kunstinteressierten für die Ersteigerung der Kunstwerke.



PROGRAMM



Donnerstag 19. Januar 2017

16.00 – 20.00 h: Vorbesichtigung der Kunstwerke



Freitag 20. Januar 2017

ab 16.00 h: Besichtigung der Kunstwerke

ab 18.00 h: Bieter_innen Registrierung mit Sektempfang

ab 19.00 h: Kunstauktion

Auktionatorin: Ajda Künli (Dorotheum)

Samstag 21. und Sonntag 22. Januar 2017

12.00 – 18.00 h und nach Vereinbarung:

Nachverkauf der noch nicht versteigerten Kunstwerke, Kontakt: Daniela Mautner Markhof, d.mautnermarkhof@akbild.ac.at, Tel. 0676 507 72 88



Unterstützende Künstler_innen

Siegfried Anzinger | Christian Ludwig Attersee | Anna Maria Bogner | Erwin Bohatsch | Oscar Bronner | Götz Bury | Wolfgang Capellari | Theres Cassini | Bernhard Cella | Clegg & Guttmann | Georgia Creimer | Mario Dalpra | Gunter Damisch | Paul DeFlorian | Julius Deutschbauer | Veronika Dirnhofer | Theresa Eipeldauer | Christian Eisenberger | Titanilla Eisenhart | Manfred Erjautz | Valie Export | Werner Feiersinger | Gelitin | Ludwig Gerstacker | Bruno Gironcoli | Dorothee Golz | Julian Göthe | Franz Graf | Nilbar Güres | Lena Rosa Händle | Sabine Hauswirth | Christine und Irene Hohenbüchler | Barbara Holub | Edgar Honetschläger | Michael Horsky | Judith Huemer | Anna Jermolaewa | Martha Jungwirth | Clemens Kaletsch | Gudrun Kampl | Helmut & Johanna Kandl | Luisa Kasalicky | Michael Kienzer | Sebastian Koch | Peter Kogler | Willi Kopf | Brigitte Kowanz | Friedl Kubelka | Hans Kupelwieser | Marie-Luise Lebschik | Sonia Leimer | Ulrike Lienbacher | Marko Lulić | Constantin Luser | Franziska Maderthaner | Dorit Margreiter | Julia Maurer | Sissa Micheli | Vesna Muhr | Robert Muntean | Muntean / Rosenblum | Flora N. Galowitz | Hermann Nitsch | Rita Nowak | Oswald Oberhuber | Katherina Olschbaur | Gustav Peichl | Hans Werner Poschauko | Jörg Reissner | Werner Reiterer | Daniel Richter | Constanze Ruhm / Emilien Awada | Maruša Sagadin | Hans Schabus | Eva Schlegel | Toni Schmale | Walter Schmögner | Martin Schnur | Gabriele Schöne | Stefanie Seibold | Margherita Spiluttini | Daniel Spoerri | Thomas Stimm | Christian Stock | Esther Stocker | Ingeborg Strobl | Misha Stroj | Gabriele Sturm | Nita Tandon | Rini Tandon | Sofie Thorsen | Philipp Timischl | Elmar Trenkwalder | Anna Viebrock | Walter Vopava | Arye Wachsmuth | Simon Wachsmuth | Astrid Wagner | Eva Wagner | Manfred Wakolbinger | Martin Walde | Uta Weber | Peter Weibel | Hans Weigand | Sebastian Weissenbacher | Nives Widauer | Heimo Zobernig