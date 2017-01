Akademie der bildenden Künste Wien

Rundgang 2017 - Freitag

Fotocredits: Zeyringer/Sööt, On time — Eine Performance aus 38 Beginnen, 2016, Foto: eSeL.at - Lorenz Seidler

ADRESSEN



Hauptgebäude | Schillerplatz 3 | 1010 Wien

Atelierhaus | Lehargasse 8 | 1060 Wien

Bildhauerateliers | Kurzbauergasse 9 | 1020 Wien

Institutsgebäude | Karl Schweighofergasse 3 | 1070 Wien





PROGRAMM



Fr, 20.01.2017, jeweils 10.00/14.00/17.00 h

Art meets Science: Was machen Röntgen-, UV- und Infrarotstrahlung in der Kunst?

Live-Aufklärung vor Ort

Naturwissenschaften und Technologie in der Kunst | Manfred Schreiner

Treffpunkt: Hauptgebäude, EG, EA1 (Sitzungssaal)



Fr, 20.01.2017

Open Music Lab

10.00 h: Musiker_innen Brunch

12.00-20.00 h: offene Jamsession

20.00-24.00 h: Konzerte

Student_innen des Ateliers öffnen ihren Raum für Interaktion zwischen Musiker_innen. Every genre & skill, welcome – bring your instruments or ears!

Künstlerisches Lehramt

Institutsgebäude, 3. Stock, Raum 3.01, Studentisches Atelier



Fr, 20.01.2017, 11.00-13.00 h

Studieninformation Szenografie

Informationen für Interessent_Innen für das Studienjahr 2017/18

Szenografie | Anna Viebrock

Atelierhaus, 3. Stock, Büro



Fr, 20.01.2017, 13.00–16.00 h

xposit / zwei sechzehn. In memoriam Gunter Damisch

Künstler_innengespräche mit Matthias Bernhard, Luz Olivares Capelle, sowohl als auch

Mit der Alumni-Ausstellungsreihe xposit werden jedes Semester Arbeiten von Absolvent_innen auf Empfehlung von Professor_innen der Akademie in den Rektoraten vorgestellt.

Im Wintersemester 2016/2017 ist xposit zwei sechzehn dem Andenken an den Künstler, Lehrer, Menschen und Freund Gunter Damisch gewidmet.

Weitere Informationen

Hauptgebäude, Mezzanin, Rektorat, M5 und Vizerektorat für Kunst | Forschung, M21



Fr, 20.01.2017, 14.00-16.00 h

Sa, 21.01.2017, 14.00-16.00 h

Demonstration von Restaurierungsarbeiten

Konservierung-Restaurierung | Wolfgang Baatz, Gerda Kaltenbruner

Hauptgebäude, 1. Stock, Raum 103



Fr, 20.01.2017, 14.00-16.00 h

Studieninformation Architektur

Studieninformation für das Studienjahr 2017/18

http://ika.akbild.ac.at/

Hauptgebäude, 2. Stock, Raum 210



Fr, 20.01.2017, 15.00 h

Yaşamalanin göçü (Habitat der Migration)

Filmvorführung und Präsentation von Songül Sönmez und Reha Refik Tasci

Video, 2016, Englische Untertitel.

Konzeptuelle Kunst | Marina Gržinić

Atelierhaus, 1. Stock, Atelier Süd



Fr, 20.01.2017

15.00-17.00 h: Verstricken

Workshop kollektiver queer-feministischer und antirassistischer Praxen.

Idee Mirjana Djotunovic aka MUSTRA mit Anna Filzmoser- Vida, Sophie Greistorfer, Rebecca Hayek, Jennifer Kastner, Ali Kianmehr, Birgit Knie, Johanna Schlager, Johannes Staudenbauer, Tímea Terenyei

Fachbereich Kunst und Bildung | Lena Rosa Händle

17.30 h: Screening

Videos von Studierenden

Fachbereich Kunst und Bildung | Flora Watzal

19.22-19.44 h: Nordbahnhof

Performative Lecture. Text.Bild.Stille

Mit: Anna, ARlum, Elke, Fabio, Karolina, Katharina, Letafat, Martina, Reinhold, Simone und Simone, Fachbereich Kunst und Bildung | Elke Krasny

Künstlerisches Lehramt

Institutsgebäude, 3. Stock, Raum 3.12

Fr, 20.01.2017, 19.00 h

Akademie Auktion 2017

Auktion zeitgenössischer Kunst zugunsten Studierender aus Drittländern oder mit Asylhintergrund und für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge unter dem Ehrenschutz von Margit Fischer.

Auktionatorin: Ajda Künli (Dorotheum). Die Auktion findet in Kooperation mit dem Dorotheum statt.

Registrierung und Sektempfang: ab 18.00 h

Besichtigung der Kunstwerke:

Do, 19.01.2017, 16.00-20.00 h

Fr, 20.01.2017, ab 16.00 h

Sa, 21.01. + So, 22.01.2017, 12.00-18.00 h

Weitere Informationen und Auktionskatalog unter:

www.akbild.ac.at/auktion2017

Atelierhaus, Prospekthof



Fr, 20.01.2017, 19.00 h

Präsentation der Publikation zum Ausstellungsprojekt Anti*Colonial

Fantasien von Imayna Caceres, Sunanda Mesquita und Sophie Utikal

ab 20.00 h: Performances von Pêdra Costa de_colon_isation part III: the bum bum cream, Trenza und Violett Blue

Black and People of Color Students and Lecturers

Institut für Kunst- und Kulturwissenschaften

Hauptgebäude, Raum M13a



Fr, 20.01.2017, 19.00 h

… und das Ozonloch ist so groß wie noch nie.

Ausstellung mit Silvia Ungersböck, Bernd Graus, Leo Mayr, Christian Murzek und Max Mustermann

Wer die 1990er als Kind erlebt hat, kann sich erinnern: das Ozonloch. Mahnende Worte der Eltern und Großeltern sich heute besonders gut mit der zunächst wohlriechenden, später durch Schweißtropfen von der Stirn laufenden und in den Augen brennenden Sonnencreme einzuschmieren – oder der Hinweis im Radio, heute besser eine Sonnenbrille zu tragen. Heute sprechen nur noch wenige über die Ausdünnung der Ozonschicht über der Antarktis. Andere Themen haben unsere Aufmerksamkeit gewonnen. An die Stelle des Ozonloches ist die Grenze getreten, die Veränderung von Räumen, die tiefen Gräben und Verwirrungen des politischen und zwischenmenschlichen Alltags. Und in all den neuen, manchmal unbezwingbar groß erscheinenden, Konflikten und Diskursen bleibt irgendwo doch die Aussicht auf deren Bewältigung.

Silvia Ungersböck, Bernd Graus, Leo Mayr, Christian Murzek und Max Mustermann zeigen in der Akademiebibliothek Arbeiten, die sich ausgehend von verschiedensten Ansätzen mit Dekonstruktion und Rekonstruktion beschäftigen. Max Mustermann und Christian Murzek widmen sich in ihrer Arbeit der Auflösung von Räumen bzw. dem Bild an sich. In ihre kleinsten Bestandteile zerlegt konstruieren sich so ganz neue Blickwinkel. Dem gegenüber stehen die Arbeiten von Silvia Ungersböck und Leo Mayr, welche zwischenmenschliche Beziehungen und Kommunikation, Selbstwahrnehmung und persönliche Gewohnheit als Spannungsfelder untersuchen, zerlegen und neu zusammenfügen. Hinzu kommt Bernd Graus, der Wetter und Umwelt in den Mittelpunkt stellt. Durch seine künstlerische Demontage und Neuanordnung des meist unsichtbaren Wetters entstehen plötzlich konkrete Objekte und Bilder. … und das Ozonloch ist so groß wie noch nie.

Im Rahmen des Akademierundganges 2017 und der VeranstaltungsreiheDonnerstags in der Bibliothek der Universitätsbibliothek der Akademie der bildenden Künste Wien.

Universitätsbibliothek

Hauptgebäude, Mezzanin, Lesesaal



Fr, 20.01.2017, 20.00–21.30 h

Gaël Segalen – IhearU

Live Audio Performance

Ursprünglich studierte Sozialwissenschaftlerin, mit Zwischenstationen im Radio, als Tonfrau beim Film, dann weiter über eine erweiterte Praxis des field recordings im Rahmen von zahlreichen Reisen, während der sie Töne, Geräusche, Ambiences sammelte, über Audio Art / Interaktionen, anthropologische und geologische Ansätze bis zu Komposition ... seit über 20 Jahren arbeitet die französische Soundkünstlerin, Aktivistin und Musikerin Gaël Segalen aka IhearU im Bereich von Sound/Soundkulturen. Segalen beschäftigt sich im Besonderen mit Techniken des poly-listening, mit Kulturen der Dissonanz und mit neuer Musik; zugleich stellt sie auf unterschiedliche Weisen Improvisationsräume für verschiedene Formen menschlicher Begegnungen her. Sie glaubt daran, dass alle Geräusche und Sounds, die sie gesammelt, aufgezeichnet und manipuliert hat, innerhalb eines inclusive spirits zugleich koexistieren können, und sie verlagert und bearbeitet die Komplexität der Welt in elektroakustische und polyrhythmische Soundscapes, bruitismes und DFR (Danceable Field Recording)-Kompositionen.

Im Juni 2016 erschien ihr erstes Album unter dem Titel L’ANGE LE SAGE; sie hat ihr Diplom in konkreter und elektroakustischer Komposition ihm Rahmen der GRM (Groupe de Recherches Musicales) fertig gestellt; sie hat mit dem Paris-basierten Collectif MU seit 2005 an sound art-Projekten zusammengearbeitet; sie ist Co-Autorin des Werks und der Performance „Vertigo“ gemeinsam mit Joachim Montessuis, sie kollaboriert seit 2012 mit dem Musiker Afrikan Sciences als das Duo „Les Graciés“ (Debutalbum erschienen auf Firecracker Recordings, Oktober 2016); sie leitet Soundworkshops, und komponiert und arrangiert Sound für Filme und Installationen. Eine ihrer jüngsten Zusammenarbeiten im filmischen Bereich war die Produktion des Soundtracks für den Film PANORAMIS PARAMOUNT PARANORMAL von Constanze Ruhm und Emilien Awada (2016).

http://ihearu.org/

Soundlabor | Franz Pomassl

Kunst und digitale Medien | Constanze Ruhm

Atelierhaus, Souterrain