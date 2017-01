Rundgang 2017 - Donnerstag

Fotocredits: Zeyringer/Sööt, On time — Eine Performance aus 38 Beginnen, 2016, Foto: eSeL.at - Lorenz Seidler

Die Akademie der bildenden Künste Wien lädt zum Rundgang durch die Sammlungen, Klassen und Ateliers des Instituts für Bildende Kunst, des Instituts für Kunst- und Kulturwissenschaften, des Instituts für Kunst und Architektur, des Instituts für das künstlerische Lehramt, des Instituts für Konservierung-Restaurierung sowie des Instituts für Naturwissenschaften und Technologie in der Kunst.



Von 19. bis 22.01.2017 besteht die Möglichkeit, an dar der Akademie der bildenden Künste Wien auf einem Rundgang den universitären Betrieb kennen zu lernen und Einblick in die laufenden Arbeitsprozesse zu gewinnen. Lehrende und Studierende aller Institute freuen sich auf Dialog und Auseinandersetzung mit den Besucher_innen.





ADRESSEN



Hauptgebäude | Schillerplatz 3 | 1010 Wien

Atelierhaus | Lehargasse 8 | 1060 Wien

Bildhauerateliers | Kurzbauergasse 9 | 1020 Wien

Institutsgebäude | Karl Schweighofergasse 3 | 1070 Wien





PROGRAMM



Do, 19.01.2017, 16.00 h

Eröffnung des Rundgangs

Eva Blimlinger, Rektorin, Andrea B. Braidt, Vizerektorin Kunst | Forschung, Karin Riegler, Vizerektorin Lehre | Nachwuchsförderung eröffnen den Rundgang.

Anschließend: Metal Mang Orkæstra :: Klangskulpturen

Eröffnungskonzert :: Third Rodeo Ritualistische Klangsprache und akustische Erforschung

Hauptgebäude, xhibit



Do, 19.01.2017, 16.00-19.00 h

Fr, 20.01.2017, 15.00-19.00 h

Sa, 21.01.2017, 15.00-19.00 h

So, 22.01.2017, 15.00-19.00 h

Of Clinophilia

Performance: Louise Deininger, Sabria Lagoun mit Team

Das Projekt setzt sich mit der Privatheit des Betts und der Öffentlichkeit der Strasse auseinander. Clinophilia ist ein Krankheitsbild das oft mit Depression und Schizophrenie in Verbindung gebracht wird: ein Zwang sich hinzulegen. Das Bett wird zum Königreich, hier können die Gedanken rasten und taggeträumt werden.

Kontextuelle Malerei | Ashley Scheirl

Hauptgebäude, Gangbereich und Treppenhaus



Do, 19.01.2017, 17.00-18.00 h

Indoor air quality assessment in the museum environment

Vortrag über die Auswirkung der Luftqualität auf Silberobjekte in Ausstellungen

ab 18.00 Uhr: Farbenfest

Naturwissenschaften und Technologie in der Kunst | Manfred Schreiner

Hauptgebäude, EG, EA1 (Sitzungssaal)



Do, 19.01.2017, 18.00 h

Eröffnung am Institut für das künstlerische Lehramt

Begrüßung durch die Institutsleitung

From Mouth to Mouth

Performance der Lehrveranstaltung ExperiDment und Zufall

Anschließend Umtrunk

Fachbereich Kunst und Bildung | Claudia Lomoschitz

Künstlerisches Lehramt

Institutsgebäude, 3. Stock, Raum 3.12



Do, 19.01.2017, 18.00–20.00 h

Fr, 20.01.2017, 10.00–20.00 h

HAUNTOPIA / What if – A Glossary

Performances, Screenings, Essen, Getränke, Installationen,

Diskussionen …

Phd in Practice | Renate Lorenz, Anette Baldauf

Hauptgebäude, DG 12b



Do, 19.01.2017, 18.30-19.30 h (Bar bis 23.30 h)

Fr, 20.01.2017, 17.30-18.30 h (Bar bis 22.00 h)

Sa, 21.01.2017, 18.30-19.30 h (Bar bis 22.00 h)

So, 22.01.2017, 12.00-18.00 h

Regime of the Self - Selbstpräsentation und Selbstbespiegelung

Live Performances

„Performancekunst“ kein Alternativkonzept mehr, sondern längst im Mainstream längst im Mainstream angelangt. Selbstverwirklichung in den Mittelpunkt von Modellen des Selbst zu stellen, hatte zur Folge, dass die meisten Leben auf einmal „nichtselbstverwirklicht“ waren. Diese Grundidee bildete den Kern des unheimlichen Publikumserfolgs der Psychologie.“ (Eva Illouz)

Performative Kunst | Carola Dertnig

Hauptgebäude, EG, Aula



Do, 19.01.2017, 19.00 h

Take me

Live Performance von Camila Rhodi

Konzeptuelle Kunst | Marina Gržinić

Atelierhaus, 1. Stock, Atelier Süd



Do, 19.01.2017, 19.00 h

They won’t have to burn the books, when noone reads them anyway.

Videopräsentation von Joanna Pianka mit Live-Vertonung von PHAL:ANGST

Die Bibliothek der Akademie der bildenden Künste Wien ist der Ausgangspunkt für das Musikvideo-Projekt They won't have to burn the books, when noone reads them anyway. Das sukzessive Verschwinden eines reflektierten Umganges mit Wissen in unserer Gesellschaft stellt die Frage nach der Bedeutung von gelesenem Text, dem Medium Buch und der Bibliothek als eben jenem Ort des Wissens und der Information. Ob das Fortschreiten der modernen Technologien uns zwar näher bringt, aber auch verstummen lässt? Die Schnelligkeit, Kürze und Referenzlosigkeit von Information uns zu funktionalen Analphabeten macht? Und wir willenlos und fremdbestimmt der Zukunft entgegengehen?

Phal:Angst stellen im Lesesaal im Rahmen eines Auftritts eine Live-Vertonung des installativen Videos von Joanna Pianka vor und präsentieren im Anschluss einige Stücke aus ihrem Repertoire.

Phal:Angst, gegründet 2006 in Wien, versteht sich als musikalische Neuerfindung düsterer Klänge zwischen Industrial, Ambient-Noise und Post-Rock. Bei ihren Live-Auftritten unterstützen dystopische Visuals die Mischung von Saiteninstrumenten, Elektronik und Vocals auf einem basslastigen Fundament mit Filmsamples.

Im Rahmen des Akademierundganges 2017 und der Veranstaltungsreihe Donnerstags in der Bibliothek der Universitätsbibliothek der Akademie der bildenden Künste Wien.

Universitätsbibliothek

Hauptgebäude, Mezzanin, Lesesaal



Do, 19.01.2017, 19.00 h

Altes & Unbekanntes II

Kunst der Zeichnung im 19. und 20. Jahrhundert

Ausstellungseröffnung

Nachdem 2016 Zeichnungen aus dem 15. bis zum 18. Jahrhundert präsentiert in der Gemäldegalerie wurden, setzt der zweite Teil der Ausstellung Altbekanntes & Unerkanntes die Entkungsreise durch die Bestände des Kupferstichkabinetts der Akademie fort und widmet sich der Zeichenkunst im 19. und 20. Jahrhundert.

Aus dem 19. Jahrhundert sind neben Porträts und religiösen Darstellungen der Nazarener Landschaften von Thomas Ender und Friedrich Gauermann, Illustrationen zu literarischen Werken von Joseph Führich und Ludwig Richter sowie historische Darstellungen von Moritz von Schwind und Leopold Schulz zu sehen. Zudem werden zwei Blätter aus dem fast 1000 Arbeiten umfassenden Bestand an Blumenaquarellen gezeigt.Einen eigenen Themenbereich bilden Zeichnungen von Künstlern, die sich 1897 in der Wiener Secession zusammengeschlossen haben, darunter eine Studie für das Gemälde Judith II (Salome) von Gustav Klimt oder Tunkpapiere von Leopold Stolba.

Das 20. Jahrhundert ist seinem Stilpluralismus entsprechend sehr heterogen mit Arbeiten von Ernst Fuchs, Maria Lassnig, Hans Staudacher, Arnulf Rainer und Alfred Hrdlicka vertreten.

Führungen während des Rundgangs

Weitere Informationen

Hauptgebäude, Gemäldegalerie, 1. Stock, 108



Do, 19.01.2017, 20.00 h

TRANSMISSIONS

Konzert

Live Acts:

Asfast - https://soundcloud.com/aaasfast

Wien Diesel - https://soundcloud.com/d-nye/wien-diesel-tausendmal

♢ (Carreau)

Tony Renaissance - https://soundcloud.com/tonyrenaissance

Atelierhaus, Erdgeschoß, Atelier Süd, Fotoklasse



Do, 19.01.2017, 20.00–24.00 h

Rundgang Underground

Live Performances und Konzerte von Studierenden des Bereichs Sound und speziellen Gästen

Soundlabor | Franz Pomassl

Atelierhaus, Untergeschoß



Do, 19.01.2017, 21.00 h

Change und Fluctuation

Performative Interventionen mit Gedichten, Statements, Rap

Maira Enesi, Caixeta

EsRap (or Esra Özmen) and Betül Seyma Küpeli

Neda Hosseyinar

Clifford Erinmwionghae

Konzeptuelle Kunst | Marina Gržinić

Atelierhaus, 1. Stock, Atelier Süd