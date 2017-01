handWERK - Artist's Tour mit Marie Janssen

Präsentation des Tuchofen-Projekts von Marie Janssen



Marie Janssen ist Absolventin der Angewandten stellt im Rahmen der Ausstellung handWERK. Tradiertes Können in der digitalen Welt

im MAK aus.

Unter dem Motto „Die unsichtbare Wärme – der Ofen als geheimnisumwobener Ort“ werden drei Tuchöfen von Marie Janssen und ein Dokumentarfilm von Andrea Cozzi präsentiert.



Das Tuchofen-Projekt baut auf einer sorgfältigen Untersuchung von Elemente unserer mitteleuropäischen Tradition auf. Es umfasst eine Serie von insgesamt sieben Öfen, die sich aus den drei hier gezeigten, dem Tuchofen in der MAK-Ausstellung handWERK. Tradiertes Können in der digitalen Welt und drei weiteren, die gerade im Entstehen sind, zusammensetzt.



Die Tuchöfen präsentieren sich als von einem Tuch gänzlich verhüllte, scheinbar schwebende Objekte, die Wärme ausstrahlen. Sie geben der Wärmequelle, die heute meist unsichtbar ist, wieder Präsenz – einen sichtbaren Ausgangspunkt, wenn auch verhüllt vom keramischen „Tuchüberwurf“.