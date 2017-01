Raumteiler, Ungargasse 1/14, 1030 Wien

Leonie Lehner: plissé spatial

13.01.2017 19:00h



Fotocredits: Leonie Lehner

Die Ausstellung beschäftigt sich mit „Nicht-Orten, anderen Räumen, Zwischenräumen“. Gezeigt werden Fotografien, aufgenommen im urbanen Raum verschiedener Städte, sowie kleine Objekte und Zeichnungen: eine erstmalige Zusammenschau der Studien von 2010 bis 2016, die aktuelle, für diese Ausstellung angefertigte Arbeiten einschliesst. Den Studien zu „Nicht-Orten, anderen Räumen, Zwischenräumen“ liegt die These über das wechselseitige Bedingen von Gender und Raumbildung zugrunde: Sowohl Gender als auch Räume erlangen ihre Codierung durch kulturelle wie soziale Praktiken und wirken auf die jeweils andere Kategorie zurück. Ausgehend von Raumgefügen, deren Zuordenbarkeit nicht eindeutig oder changierend ist, wurden die Arbeiten in Bratislava begonnen und in Belgrad, Wien, Linz sowie Thessaloniki fortgeführt.



Erweitert wird die Ausstellung bei der Eröffnung durch theoretische und musikalische Raumproduktion: aus soziologischer beziehungsweise kulturwissenschaftlicher Perspektive von Otto Penz und aus musikalischer Perspektive von Willi Landl und Michael Hornek.



Vernissage: 13. Jänner 2017, 19:00 Uhr

Ausstellung: 14.-27. Jänner 2017

Do, Fr 16:00-19:00 Uhr, Sa 11:00-13:00 Uhr



Raumteiler, Ungargasse 1, 1030 Wien