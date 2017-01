Otto Mauer Zentrum, Währinger Straße 2-4, 1090 Wien

just orange

23.01.2017 19:00h



Vernissage der Ausstellung "just orange"

Montag den 23. Jänner 2017, 19.00 Uhr



Otto Mauer Zentrum

Währinger Str. 2-4; 1090 Wien



Eröffnung durch Mag. Gottfried Riegler-Cech, KAV Wien



Ausstellende Künstlerinnen und Künstler

Eva Baker, Rosemarie Bolzer, Gerda Braun-Ostermayer, Caren Dinges, Juliana Do, Christine A. Eichinger,

Susanne Ganter-Ullmann, Maria Hoffmann, Bella von Krogh, Ilse Küchler, Jagoda Lessel, Yoly Maurer,

Christof Mayer, Brigitte Meissl, Merta Regina, Ingrid Picca, Erika Smutny, Adolf Tuma, Berthild Zierl



Öffnungszeiten bis 17.2.2017: Dienstag + Donnerstag 14-16 Uhr, Mittwoch 10-12 Uhr

sowie vor den Veranstaltungen und nach telefonischer Vereinbarung 01/51552-5100



In der Ausstellung „just orange“ mit Werken von Künstlerinnen und Künstlern der Berufsvereinigung der bildenden Künstler Österreichs geht es um die emotionale und psychische Wirkung der Farbe.

Orange repräsentiert vitale Stärke und Aktivität. Die Wärme dieser Farbe hebt unweigerlich die Stimmung, steht sie doch für Freude, Ausgelassenheit, Lebhaftigkeit und Lebensbejahung.