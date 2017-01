Werk-X Eldorado

Kein Stück über Syrien

Fotocredits: aktionstheater ensemble

In dieser mit dem NESTROY-Theaterpreis 2016 ausgezeichneten Uraufführung begibt sich das aktionstheater ensemble auf eine zeitgenössische Herbergssuche, für die Regisseur Martin Gruber die realen Erlebnisse einer Helferin vom Wiener Westbahnhof auf die Bühne bringt und die Not jener entgegensetzt, die nicht geholfen haben:



Man hilft. Schließlich sind wir gut, edel und hilfsbereit und wollen dabei sein beim größten Event des Jahres. Und eine Welle der Solidarität geht durch das Ensemble: Michaela nimmt jeden Tag Flüchtlinge vom Wiener Westbahnhof mit nach Hause, Susanne erzählt Märchen - und attraktiv sind sie ja schon, diese junge Ärzte, Architekten und Wissenschaftler aus Syrien, die auch mit älteren, europäischen Frauen so gar kein Problem haben.

Andererseits dauert das Ganze nun schon recht lange und es wird langsam langweilig - jeden Tag die gleichen Flüchtlingsbilder, die gleichen Zaundiskussionen. Man hat schließlich noch ein Leben im Hier und Jetzt.



„Ein schamloses, schlaues, höchst unterhaltsames Stück über die Befindlichkeiten der Helfer und Nichthelfer in der Flüchtlingskrise.“ (Die Presse)



„Martin Gruber und sein Ensemble zeigen mit `Kein Stück über Syrien´ eine finstere Bestandsaufnahme der Zeitgeschichte, zeigen latente Rassismen und offene Egozentrik.“ (Der Standard)



„Seit Jahren mischt der Dornbirner Regisseur Martin Gruber mit seinem aktionstheater ensemble die Bühnenlandschaft auf. Gerade erst begeisterten sie mit `Kein Stück über Syrien´ das Publikum. Grubers Erfolgsrezept: Er geht immer aufs Ganze.“ (Kronen Zeitung)



„`Kein Stück über Syrien´ ist ein Faustschlag auf den Tisch unserer Realität. Die neue Produktion des aktionstheater ensembles (…) spielt mit den verschiedenen Ansichten und Meinungen zur Flüchtlingskrise ohne moralischen Zeigefinger oder Handlungsvorgaben. Das Publikum bedankte sich mit begeistertem Schlussapplaus.“ (APA)



„Das aktionstheater ensemble brilliert mit `Kein Stück über Syrien´ (…) Sie haben es wieder getan! Zum wiederholten Mal löste das Aktionstheaterensemble unter der Leitung von Regisseur Martin Gruber einen wahren Begeisterungssturm des Publikums aus.“ (Kultur)



Konzept, Regie: Martin Gruber

Text: Interviews mit dem Ensemble, durchgeführt von Martin Gruber

Dramaturgie: Martin Ojster

Musik: Panda Pirate

Bühne, Kostüme: Valerie Lutz

Regieassistenz: Annina Weiss

DarstellerInnen: Michaela Bilgeri, Susanne Brandt, Robert Finster, Alexander Meile

Live-Band: Panda Pirate



Wiederaufnahme: ab Montag, 16. Jänner 20:00 Uhr im Werk X-Eldorado am Petersplatz

Weitere Vorstellungen: Dienstag, 17. Jänner, Mittwoch, 18. Jänner sowie Donnerstag, 02. & Freitag, 03. & Samstag, 04. Februar jeweils 20:00 Uhr

im Werk X-Eldorado (Petersplatz 1, 1010 Wien)