bridging Mzamba - Film und Buch zum Projekt

Nach mehr als dreijähriger Implementierung der Fußgängerbrücke über den Mzamba Fluss in Eastern Cape, Südafrika wollen wir - gemeinsam mit Partnern, Unterstützerinnen und Interessierten – die Fertigstellung des mehrfach ausgezeichneten Selbstbauprojekts bridgingMzamba mit Film und Buch feiern!



Mittwoch, 18.01.2017

18 30 Uhr / Eintritt frei

Schikaneder Kino, Margaretenstraße 22-24, 1040 Wien

bridgingMZAMBA

ein Dokumentarfilm von Kay Gertler, 32min, OmUD, 2016

Die Dokumentation widmet sich den gemeisterten Herausforderungen von Projektplanung über Zusammenarbeit bis zu konstruktiven Details des Bauwerks. Bildmaterial der Filmemacher Kay Gertler und Hadrien Clair spannt dabei den Bogen von ersten infrastrukturellen Maßnahmen und Verhandlungen mit der Gemeindevertretung bis hin zur freudigen Eröffnung und Übergabe der Mzamba Fußgängerbrücke.



Filmbeginn 19 Uhr

Anschließendes Gespräch mit Elias Rubin und Marlene Wagner – buildCollective NPO

Partnern, Volontären, Unterstützern und Sponsoren



Die Publikation bridgingMzamba – eine Brücke an der Wild Coast ist vor Ort erhältlich.



Film und Buch vermitteln die außergewöhnliche Kollaboration von buildCollective NPO, Gemeindekomitee, Fachhochschule Kärnten, Schweizer und Südafrikanischen Bauingenieuren und gehen der Frage nach wie man lebensnotwendige Infrastruktur implementiert, wenn offizielle Strukturen versagen.



Die 131 Meter lange Hängebrücke ermöglicht nun als gebaute Landschaft und politisches Wahrzeichen einem Einzugsgebiet von bis zu 30 km den sicheren Zugang zu Bildung, Gesundheits- und Nahversorgung.



Auszeichnungen:

AfrisamSAIA Award for Sustainable Architecture, blueaward 2016,

Schweizer Stahlbaupreis Prix Acier, European Steelbridge Award 2016



Mehr Informationen zum Projekt: www.buildCollective.net I www.facebook.at/bridgingMZAMBA



bridgingMzamba – eine Brücke an der Wild Coast

buildCollective, Fachhochschule Kärnten Studiengang Architektur, achimappublishers 2016, 71 S. ISBN 9783940874979



bridgingMzamba, Band 6 der Architekturreihe der FH Kärnten zeichnet die folgenreiche Idee zur Entwicklung und Umsetzung einer Hängebrücke im Selbstbau über den Fluss Mzamba nach. Die Brücke entsteht zwischen 2013 und 2016 durch Zusammenwirken lokaler, engagierter Personen mit der NPO buildCollective, dem Architekturstudiengang der FH Kärnten Spittal und zwei seiner Diplomanden, sowie Tragwerksplanern und einer Vielzahl weiterer mithelfender Personen. Sie ist ein Exempel einer sinnstiftenden gemeinsamen Bemühung im Nord-Süddialog, die in mehreren Phasen durch großes Engagement in einer praktische Umsetzung mündet.

- Peter Nigst, Studiengangsleitung Architektur, FH Kärnten



In our area we are used to not getting anything from government, but in contrast to other places we are not burning cars or riot. We rather reach out and try to find new ways, because we know government is not able to provide service for all. We can meet them half way with new partnerships.

- Nonhle Mbuthuma , Chairperson Community Steering Committee