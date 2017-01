Herr Leutner Bildwerkstatt, Westbahnstrasse 27-29, 1070 Wien

Temporary Grounds

19.01.2017 18:00h



Fotocredits: Christopher Klettermayer

Der Fotokünstler Christopher Klettermayer beschäftigte sich schon früh mit den verschiedensten Themenbereichen der Fotografie, wie Reportage, Mode und Architektur. Seine Fotoarbeiten zeigen eine meisterhafte technische Bearbeitung, beeindrucken durch Komposition als auch durch ungewöhnliche Blickwinkel.

Christophers große Leidenschaft gilt der Landschafts– und Reportage-Fotografie. Sein Fokus liegt in der Beobachtung von Stimmungen und Formen. Der unmittelbare Moment als auch der ungestellte Augenblick spielen eine wesentliche Rolle in seinen Fotoserien, wobei es ihm um die Aufnahme der Menschen in ihrer Alltäglichkeit, der Erfassung von Atmosphären und Stimmungen, von Stadt, Land und Personen geht.



Sowohl bei seinen Reportage-Aufnahmen, als auch in der Modefotografie, charakterisieren sich seine Werke durch eine Liebe zum Detail – durch ein undirigiertes Beobachten; durch ein Passieren-lassen. Diese voyeuristische Suche nach dem einen Augenblick, der nur entstehen und festgehalten werden kann, indem der Fotograf nicht einwirkt, sondern nur aufmerksam beobachtet und im richtigen Moment auf den Auslöser drückt, zeichnet Christopher Klettermayer’s Arbeiten aus, der ein fotografischer Passant in seiner eigenen Welt ist.



Manche seiner Arbeiten lassen auch an Albert Renger-Patzsch denken: Er fühlte sich als Fotograf einer realistischen Wiedergabe der Wirklichkeit verpflichtet und beruft sich auf die Eigengesetzlichkeit des Mediums - „mit den Mitteln der Fotografie Fotografien zu schaffen, die durch ihre fotografische Qualität bestehen können.“