Scheitern

31.12.2016 23:59h



Fotocredits: Malte Zander

Scheitern New Year's Eve in 1010 Vienna.



Bedlam [Bare Hands]

jeånne [UHB]

Nino Stelzl [Morbid]

Ramona [Elektro Gönner]

Visitor [VIV]



We start one hour after midnight (1 a.m.)!