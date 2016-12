wellwellwell

A minimal orgy (of a youngstar)?

Seit ihren Anfängen 2005 unterstützten KC junge Talente durch ihre gezielte Sammlungstätigkeit, der 1 unstillbare Neugier auf Neues zugrunde liegt. Da das umtriebige Duo durch Auftritte in vielen Städten unterwegs ist, entstand der Kontakt zur jungen Kunstszene ganz natürlich. Diverse Atelierbesuche bei interessanten, subversiven und zeitgenössischen Vertretern führten bald zu ersten Ankäufen der Sammlung KC. 2015 gründeten KC das Label BAD IN BED records und konnten somit die bereits gut bestückte Sammlung professionalisieren. Weiters ist ein Museum in Planung, dessen Standort sich in China befinden wird. Eine Auswahl der vertretenen Künstler, die in Zusammenarbeit mit Noushin Redjaian entstanden ist, wird nun erstmals der Öffentlichkeit präsentiert und zukünftig in einer permanenten Ausstellung im geplanten Museum zu sehen sein.





Glänzendes Stahl gegen weisser Wand,

ephemere Dringlichkeit,

Kunst die 1 Raum gibt über Wesentliches nachzudenken,

der Kunst Leben, „nie schlafen“ (Obrist)

verschiedene Aggregatzustände des sprießenden Genies,

junge geile Künstler, Schweissperlenketten

mehr, mehr, mehr!

klare, ebene Formen,

ein Junge der mit 1 roten Ball spielt,

ein Schild, .. was sieht es, .. Kerben des Nachtasphalts, Autolack, .. was ist schön?

laszive Geometrie

der Junge mit dem Perlenohrring, Revolution.



Ein strammer Körper

Ein glattes Rohr

Ein Objekt

es schweigt..





2016

Parallel Vienna, Wien

CANDIDADA, Cabaret Voltaire, Manifesta 11, Zürich

Interlab Festival, Salzburg

Electric Spring / Bliss, MQ, Wien

2015

Sargnagl & Friends, Flex, Wien

Premierentage 2015, PMK, Innsbruck

2014

Feldman for Philip Guston, Kunstraum Sellemond, Wien

FRANZHANSERWINKOLPITISZYSTITIS, Volksgarten, Wien

2013

NOASSNOBACKSTAGEPASS, Kunstraum Niederösterreich, Wien

2012

Gemälde Gynökologie, Gemäldegalerie, Akademie der bildenden Künste, Wien

2011

Geld Macht Erfolg, , curated by Bidner, Galerie Meyer Kainer, Wien

InnenAussen, curated by Krystufek/Bidner, Bar Barbette, Berlin

Awkward Dinner, mit SD/DC und Dror Feiler, Tegen2, Stockholm