Stefan Sagmeister zu Gast: The Happy Film

Nach seiner Erfolgsausstellung “The Happy Show” im Wiener MAK sucht der Designer Stefan Sagmeister jetzt in seinem Kinofilm The-Happy-Film das Glück bei sich selbst. Wir freuen uns, dass Stefan Sagmeister persönlich im Filmcasino THE HAPPY FILM präsentieren wird. Nach den Premieren am 1. und 2.Jänner findet jeweils ein Publikumsgespräch mit Stefan Sagmeister statt.



Zum Film:

Haben Sie Einfluss auf Ihr persönliches Glück? Die meisten von uns haben sich mit Karrierezielen, Beziehungen und mit dem eigenen Glück auseinandergesetzt. Aber wie viele von uns haben sich wirklich die Zeit genommen zu erforschen, was uns glücklich macht? Kann man Glück gestalten?



Der österreichische Designer Stefan Sagmeister hat es gut. Er lebt in seiner Traumstadt New York und gestaltet sehr erfolgreich Album-Cover für die Rolling Stones, Jay-Z und die Talking Heads. Aber in seinem Kopf geistert die Frage herum, ob das wirklich alles ist. Er entschließt sich dazu, ein Design-Projekt aus sich selbst zu machen.



Kann er seine Persönlichkeit umgestalten und so ein besserer Mensch werden? Kann er durch Übung lernen, glücklich zu sein?

Doch in den Selbstversuch schleicht sich sein Leben ein und bringt alles durcheinander: Das Netz aus Kunst, Sex, Liebe und Tod scheint undurchdringbar. Seine Selbst-Gestaltung und schmerzvolle Erfahrungen führen ihn auf eine Reise, die ihn näher zu sich selbst bringt, als jemals geplant.



„Dieser Film führt zu Anfällen von Einsicht, Empathie und purem Vergnügen.“ Wired



www.thehappyfilm.org



Sondervorführungen von THE HAPPY FILM im Fimcasino:

+++ Silvester-Preview 31.12.16, 20 Uhr, Eintritt 9 EUR

+++ Neujahrsempfang, anschließend Gespräch mit Stefan Sagmeister, 1.1.17, 15 Uhr, Eintritt 10 EUR

+++ Abend-Premiere, anschließend Gespräch mit Stefan Sagmeister, 2.1.17, 20.15 Uhr, Eintritt 10 EUR (Ausverkauft! Restkarten an der Abendkassa - Wartennummer ab 19.15 Uhr)



Für diese Sondervorführungen sind keine Reservierung möglich, Vorverkauf an der Filmcasino Kassa und auf www.filmcasino.at.



+++ Ab 5.1. läuft THE HAPPY FILM täglich im Filmcasino.