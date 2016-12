Silvester Preview: The Happy Film

Der Österreichische Designer Stefan Sagmeister sucht in seinem vergnüglichen Kinofilm das Glück bei sich selbst. Wir freuen uns, den Film schon vor dem Start (ab 5.1. täglich) im Filmcasino zeigen zu können.

Stefan Sagmeister wird zu zwei Publikumsgesprächen ins Filmcasino kommen (1.+2.1.17) und zu Silvester gibt es THE HAPPY FILM als exklusive Silvester-Preview. Für einen glücklichen Start in die Silvesternacht.



R: Stefan Sagmeister, Ben Nabors, Hillman Curtis | USA 2016 | 95 Min

Mit: Stefan Sagmeister, Jessica Walsh, Sheenah Hankin, Pak Merta Ada u.a.



31. Dez. um 20.00 Uhr - Silvester-Preview

1. Jan. um 15.00 Uhr - Neujahrs-Matinée (Stefan Sagmeister zu Gast)

2. Jan. um 20.15 Uhr - Abend-Premiere (Stefan Sagmeister zu Gast)



Tickets für alle Vorstellungen Online erhältlich



Ab 5. Jänner täglich im Filmcasino



Haben Sie Einfluss auf Ihr persönliches Glück?

Die meisten von uns haben sich mit Karrierezielen, Beziehungen und mit dem eigenen Glück auseinandergesetzt. Aber wie viele von uns haben sich wirklich die Zeit genommen zu erforschen, was uns glücklich macht? Kann man Glück gestalten?