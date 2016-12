Schauspielhaus

Sinus Rechteck Sägezahn III - seltsame Musik & seltsame Texte

In der Reihe »Sinus Rechteck Sägezahn« trifft seltsame Musik auf seltsame Texteinheiten. Im Fokus steht experimentelle Elektronik zwischen minimalistischem Mantra, rhythmischer Verschiebung und analoger Übersteuerung. Heavy Listening als intensiv-konspirative Hörsituation, bei der sich unbekannte Klang- und Wortsequenzen näher kommen.



Das Textmaterial kommt von Autor*innen aus dem Kreis des Schauspielhauses, von Wiener Lyriker*innen und aus dem Fundus obskurer Populärkultur. Die Zuschauer* innen wechseln für diese Veranstaltung die Perspektive und finden sich auf der Bühne inmitten der gerade stehenden Kulissen wieder. Zur Aufmerksamkeitssteigerung gibt es Bewirtung ab Mischpult und frei gestaltbare Sitzplatzwahl.



Nächster Termin am 28. Dezember 2016 um 21:00 Uhr



Line Up

Musik:

- Inspektor Riegler (koenigleopold)

- Stefan Fraunberger (Interstellar Records)

- Zachov (blankrecords)

Texte:

- les tardes goldscheyder



Gastgeber

Samuel Schaab & Jacob Suske