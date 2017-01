Galerie Charim

Rudolf Polanszky - Eidola

Fotocredits: Rudolf Polanszky, Dublett, 2015, Acrylglasteile auf Metallgestell, 50 x 50 x 155 cm

Charim Galerie & Galerie Andreas Huber invite to the opening of



Rudolf Polanszky Eidola

Komplementäre Spiegel / Über das Innen und Außen paradoxer Betrachtungen



Opening Thursday, January 19th 19.00

Charim Galerie, Dorotheergasse 12, 1010 Wien

Opening speech by Benedikt Ledebur

20.1. until 11.3.2017

A joint exhibition of Charim Galerie with Galerie Andreas Huber