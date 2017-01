Road Trip mit Püppi

Elfriede Mejchar: 1924 geboren in Wien, 1961 Meisterprüfung an der Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt in Wien, 1952 – 1984 als Fotografin im Bundesdenkmalamt Wien tätig, seit 1984 freie photographische Tätigkeit. Elfriede Mejchar übte die Fotografie als Beruf aus. Für das Bundesdenkmalamt dokumentierte sie österreichisches Kulturgut.. Während der 32 Jahre von 1952 bis 1984, die sie für das Bundesdenkmalamt fotografierend kreuz und quer in Österreich unterwegs war, entstanden parallel dazu ihre Serien. Die Vogelscheuchen und die Provinzhotelzimmer, die G’stetten und Autowracks, Industriegebäude, Kraftwerke, Scheunen und vieles mehr.



Parallel zu ihrer langjährigen beruflichen Tätigkeit entwickelte sie ihre eigenen inhaltlichen Schwerpunkte und Themenfelder, die sie in großen Werkgruppen teilweise über Jahrzehnte hinweg, fotografisch bearbeitete. Auf diese Weise ist ein erstaunlich vielschichtiges Werk entstanden, das in allen seinen Facetten ihre sehr persönliche, authentische Haltung zur Wirklichkeit zeigt. In den letzten Jahren hat Elfriede Mejchar zahlreiche Preise erhalten und ihre Arbeiten wurden in bedeutenden Galerien, Sammlungen und Museen präsentiert.



Für die Ausstellung „ ROAD TRIP mit PÜPPI“ hat sie Fotografien aus zwei Werkgruppen ausgewählt .



Die Ausstellung „ ROAD TRIP mit PÜPPI“ von Elfriede Mejchar ist vom 17.01. – 24.02.2017 in der Kro Art Contemporary zu sehen.