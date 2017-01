Family program: Francis Alÿs and Avery Singer

Fotocredits: Francis Alÿs, "Le temps du sommeil", Ausstellungsansicht, Secession, 2016; Foto: Angelika Starkl

Francis Alÿs und Avery Singer

Familienprogramm



Vermittlungsangebot für Erwachsene und Kinder (ab 5 Jahre) in den laufenden Ausstellungen von Francis Alÿs und Avery Singer



(in deutscher Sprache)



Eintritt plus € 3,- Führungsbeitrag/Person, Kinder unter 10 Jahren gratis



Um Anmeldung wird gebeten:

Tel: 01 5875307-11

kunstvermittlung@secession.at



____________________________________



Francis Alÿs and Avery Singer

Family program



Educational program for adults and children (age 5 and up) in the current exhibitions by Francis Alÿs and Avery Singer (in German)



Regular admission plus € 3 tour fee per accompanying adult; children up to 10 years are admitted at no charge.



Please register in advance:

kunstvermittlung@secession.at

tel. +43 1 5875307-11