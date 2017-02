Häuserl am Spitz, Franz-Sillerweg 116, 1120 Wien

Schnitzel im Kontext

18.02.2017 19:00h



Fotocredits: Johannes Seip

SCHNITZEL IM KONTEXT

Eine light-kulturelle Show: WERK X im Häuserl am Spitz



„Schnitzel im Kontext“ ist eine echte Early-Night-Show, zu der das WERK X einmal im Monat im idyllischen Gasthaus Häuserl am Spitz, in der Meidlinger Gartensiedlung Esparsette, einfallsreiche Gäste von nah und fern, aus wahrer Kunst, abwegiger Kultur und antonymer Politik einlädt. „Schnitzel im Kontext“ ist wie ein literarischer Salon, eine Diashow, eine Wohnzimmerparty, eine Orgie, eine Radiosendung, eine geile Performance oder ein Facebook Chat für cross-cultural RandbezirklerInnen und (leid-)geprüfte GroßstädterInnen. Der public dialog wird zur Show in Zeiten der Unvereinbarkeit. Die Spontaneität der ExpertInnen wird zur Kunsterfahrung im Live-Kontext. Und Schnitzel gibt's auch!



--- Zu jeder Eintrittskarte gibt’s GRATIS ein Schnitzel mit Garnitur! ---



– Beginn: jeweils 19.00 Uhr

– Ort: Gasthaus Häuserl am Spitz, Franz-Siller-Weg 116, 1120 Wien. Nur 3 Gehminuten vom WERK X Meidling!

– ​Anfahrt: U6 Tscherttegasse

– Einheitspreis: 12 Euro