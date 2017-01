Die großen Kinder unsrer Zeit

Fotocredits: Elisabeth Anna Brucker

Jurypreis des Nachwuchswettbewerbs 2016

Eine Koproduktion mit dem Theater Drachengasse



Premiere: 23. Jänner 2017, 20 Uhr

Weitere Aufführungen: 24., 26., 27., 30. Jänner – 4. Februar 2017, 20 Uhr

Theater Drachengasse, Bar&Co

Fleischmarkt 22, 1010 Wien

www.drachengasse.at



Das Stück „Die großen Kinder unsrer Zeit" wird am 23. Jänner 2017 in der Bar&Co des Theater Drachengasse uraufgeführt.



Die sowohl sprachwütige als auch sprachkritische Inszenierung von Franz-Xaver Mayr und Korbinian Schmidt setzt sich mit Themen wie Familienstruktur, Rechtsruck, Nahrung, Stillleben und Antike auseinander. Über Kommunikationsbarrieren, rhetorische Mittel und Sprachkrisen beleuchtet das Siegerprojekt des Nachwuchswettbewerbs 2016 das Werkzeug Sprache, das mit seinen Machtwirkungen gesellschaftliche Verhältnisse definiert und strukturiert.



Jimmy, Joe, Bente und Rose bilden eine kleine Gesellschaft, deren Wesensart und Gruppendynamik sich im Stückverlauf immer wieder verwandelt. Fest steht hingegen, dass sie Unbeha¬gen empfindet gegenüber dem, was sie umgibt. Die vier unterschiedlichen Charaktere ziehen sich vom chaotischen Weltgeschehen zurück und entwickeln Strategien, um halbwegs unbe¬schadet klarzukommen: Sie verschwören sich, verorten sich über den Akt des Sprechens und reden sich um Kopf und Kragen.



Der alljährliche Nachwuchswettbewerb am Theater Drachengasse wurde 2008 zur Förderung junger, innovativer Theatermacher_innen ins Leben gerufen. In seiner neunten Ausgabe wurden aus 73 Einreichungen zum Thema „Willkommen in meinem Schutzraum" im Mai und Juni 2016 vier Stücke vor Publikum präsentiert. „Die großen Kinder unsrer Zeit" überzeugte die Jury und konnte als Siegerprojekt zu einer abendfüllenden Version weiterentwickelt werden. Der Nachwuchswett¬bewerb 2017 wird sich dem Thema „Und immer ist Sturm" widmen.



Telefon: +43 (0)1 513 14 44

e-mail: karten@drachengasse.at

web: www.drachengasse.at/karten.asp

Abendkassa: 1 Stunde vor Vorstellungsbeginn



Vollpreis: 19 Euro

Studierende: 10 Euro, weitere Ermäßigungen