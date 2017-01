17 Jahre klingt.org

Fotocredits: klingt.org

17 Jahre gibt es die Onlineplattform klingt.org für Musik und künstlerische Aktivitäten abseits des vermarktbaren Mainstreams und sie ist vielfältig und aktiv wie eh und je.



Einmal im Jahr feiert die Community rund um den Server mit dem selbsterklärenden Namen eine große Geburtstagsparty und veranstaltet einen Konzertabend, der so gut wie alles zu bieten hat: von leise bis laut, von Solo bis Band, von elektronisch bis analog, von Beat bis Drone, von Wien bis Berlin.



Liveacts gehen über in Feiern und getanzt wird, bis die Sonne hoch am Himmel steht und ein neues klingt.org Jahr beginnt.