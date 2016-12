Schleich Di Oaschlochjahr! Die 2016-Abschiedsrevue der etwas anderen Art

Fotocredits: brut

Wer 2016 gehasst hat, wird diese Show lieben: pünktlich zu Silvester haben sich mal eben einige der bekanntesten queeren Partyreihen zusammengeschlossen, um das Oaschlochjahr 2016 gebührend zu verabschieden. Bureaulesque zelebriert das Beste vom Schlechtesten des Jahres. Das Publikum erwarten launige Diven, verschwommene Geschlechter und übergewichtige Männer. Ein Programm schillernd zwischen Varieté und Performance, zwischen Drama und Dramedy, gestaltet von Wiens queeren Talenten vom Club H.Ø.D., GenderCrash, Naughty Night, Yeah Bear, Studio Kottlett und mehr. Moderiert wird die Sause von Dutzi Ijsenhower und Denice Bourbon. Garantiert ohne David Bowie, Prince or any star dead or alive. Und damit sich das Jahr 2017 wieder lohnt, gibt es nach Mitternacht Party mit vergnügten DJs von Sisters, GenderCrash und Malefiz – garantiert ohne Vergnügungssteuer oder Lustbarkeitsabgabe!

Preise



Performance + Glas Sekt + Party: 24 € (nur VVK)



Party ab 1 Uhr: 16 € (VVK), 19 € (AK)