Gartenbaukino

Lichtspiele zu Weihnachten: Mary Poppins & Tschitti Tschitti Bang Bang in 35mm

Die Programmreihe LICHTSPIELE präsentiert an ausgewählten Wochenenden Filme für Kinder und Erwachsene zum "Gemeinsam Schauen".



24.12. um 10:00 und 13:00 | LICHTSPIELE #7

LICHTSPIELE ZU WEIHNACHTEN

MARY POPPINS & TSCHITTI TSCHITTI BÄNG BÄNG IN 35MM



10:00

TSCHITTI TSCHITTI BÄNG BÄNG

Ein Film von Ken Hughes

GB 1968, 142 min, deutsche Fassung, 35mm





Der Kultfilm - gleichermaßen für Kinder und Erwachsene - erzählt die wunderbaren Abenteuer um ein ausrangiertes Rennauto, das ein erfindungsreicher Vater zu einem schwimmenden und fliegenden Wunderwagen ausbaut. In dem Land Vulgaria, wohin es den Vater mit seinen Kindern verschlägt, bestehen sie mit diesem Auto, das sie "Tschitti Tschitti Bäng Bäng" getauft haben, gefährliche Abenteuer. Die turbulenten Fahrten, viele zauberhafte Einfälle, die spannenden Überraschungsmomente und die bekannten ins Ohr gehenden Melodien machen diesen Filmklassiker immer wieder sehenswert.



Ein Zauberfilm für Jung und Alt am - zumindest für die Kleinen - magischsten Tag des Jahres.



13:00

MARY POPPINS

Ein Film von Robert Stevenson

USA 1964, 139 min, deutsche Fassung, 35mm



In diesem wunderschönen Musical, eine Mischung aus Real- und Animationsfilm, reisen die Kinder Jane und Michael mit ihrem neuen Kindermädchen Mary Poppins in Phantasiewelten, lernen dass Arbeiten und Aufräumen manchmal sogar Spaß machen kann und erleben viele magische Momente. Die Ausflüge führen sie über die Dächer der Stadt, durch die Straßen von London und in die bunte Welt hinter den gemalten Straßenbildern.



Einfach nur Supercalifragilisticexplialigetisch!



Einheitspreis pro Ticket 8 €

Familienticket ab 2 Personen je 6 €