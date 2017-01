Kuratorenführung: Die Sprache der Dinge

Fotocredits: Belvedere, Wien

Unter dem Titel Die Sprache der Dinge widmen sich die Kuratoren Axel Köhne und Luisa Ziaja der Auseinandersetzungen mit Material und Materialitäten in der zeitgenössischen Kunst. In der Neuaufstellung der Sammlung im 21er Haus stellen sie ästhetische Verbindungen zwischen internationalen Positionen mit lokalen künstlerischen Produktionen der letzten Jahre her und ermöglichen spannende Einblicke in kuratorische Fragestellungen



Mit Arbeiten von Franz AMANN, Carl ANDRE, John M ARMLEDER, Richard ARTSCHWAGER, Josef BAUER, Thomas BAUMANN, Julien BISMUTH, Andy BOOT, Herbert BRANDL, Gilbert BRETTERBAUER, Cäcilia BROWN/Wilhelm KLOTZEK, Andy COOLQUITT, Andreas DUSCHA, Judith FEGERL, Robert FILLIOU, Dan FLAVIN, Andreas FOGARASI, Kerstin VON GABAIN, GELATIN, Julian GÖTHE, Manuel GORKIEWICZ, Franz GRAF, Eva GRUBINGER, Michael GUMHOLD, Robert F. HAMMERSTIEL, Gregor HILDEBRANDT, Benjamin HIRTE, Anna JERMOLAEWA, Donald JUDD, Barbara KAPUSTA, Jakob Lena KNEBL, Roland KOLLNITZ, Brigitte KOWANZ, Susanne KRIEMANN, Sonia LEIMER, Anita LEISZ, Inés LOMBARDI, Constantin LUSER, Dorit MARGREITER, Ralo MAYER, Adam McEWEN, Robert MORRIS, Marlie MUL, Ulrike MÜLLER, Walter OBHOLZER, Lisa OPPENHEIM, Rudolf POLANSZKY, Rosa RENDL, Gerhard RICHTER, Valentin RUHRY, Fred SANDBACK, Stefan SANDNER, Stefanie SEIBOLD, Tony SMITH, Daniel SPOERRI, Lucie STAHL, Rudolf STINGEL, Zin TAYLOR, Sofie THORSEN, Christoph WEBER, Lois WEINBERGER, Franz WEST, Erwin WURM, Heimo ZOBERNIG, Franz VON ZÜLOW